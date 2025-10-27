Не через ТЦК: нові правила оформлення відстрочки від мобілізації запрацюють 1 листопада

З 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, щоб зробити процес цифровим та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Для цього Уряд оновив правила та вніс відповідні зміни до нормативно-правових актів.
Таким чином, уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.
Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.
Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.
Основні нововведення:
Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.
Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.
Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.
Окрім того, у Міноборони оголосили, що про старт бета-тестування нових типів відстрочок у «Резерв+». Таким чином, невдовзі оформити відстрочку онлайн зможуть:
Як працює онлайн-відстрочка
У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Наразі у «Резерв+» уже доступне оформлення відстрочок для таких категорій:
