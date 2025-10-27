Не через ТЦК: нові правила оформлення відстрочки від мобілізації запрацюють 1 листопада

Тепер 80% відстрочок оформлюватимуться без відвідування ТЦК, а основним підтвердженням стане електронний документ із QR-кодом.

З 1 листопада в Україні запрацює оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, щоб зробити процес цифровим та зменшити навантаження на територіальні центри комплектування. Для цього Уряд оновив правила та вніс відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Таким чином, уже з 1 листопада запрацює система автоматичного продовження відстрочок, а подати заяву на їх отримання можна буде онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн у ЦНАПі.

Як вказувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, 80% відстрочок можна буде оформити онлайн, решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Основні нововведення:

Автоматичне продовження — відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад 600 тисяч осіб .

— відстрочки, інформація для яких є в державних реєстрах, продовжуватимуться без додаткових заяв і відвідування ТЦК. Це стосуватиметься понад . Нові типи відстрочок у Резерв+ — у застосунку вже доступно 9 типів відстрочок, а в листопаді з’являться ще два.

— у застосунку вже доступно 9 типів відстрочок, а в листопаді з’являться ще два. Оформлення через ЦНАП — для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи.

Адміністратор внесе дані до електронної системи через Портал «Дія» і передасть заяву до ТЦК.

Однак ЦНАП лише приймає заяви, а рішення про надання чи продовження відстрочки ухвалює територіальний центр комплектування.

Результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Електронна довідка замість паперової — паперові документи з печатками замінюють електронним документом у «Резерв+» або його роздрукованою копією.

Окрім того, у Міноборони оголосили, що про старт бета-тестування нових типів відстрочок у «Резерв+». Таким чином, невдовзі оформити відстрочку онлайн зможуть:

батько або мати , які самостійно виховують дитину до 18 років;

, які самостійно виховують дитину до 18 років; особи, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

Як працює онлайн-відстрочка

У застосунку «Резерв+» користувач подає запит → система автоматично перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження даних відстрочка надається, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Наразі у «Резерв+» уже доступне оформлення відстрочок для таких категорій:

людей з інвалідністю;

батьків трьох і більше дітей, народжених у шлюбі;

батьків дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

