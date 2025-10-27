Практика судов
Не через ТЦК: новые правила оформления отсрочки от мобилизации начнут действовать 1 ноября

13:18, 27 октября 2025
Теперь 80% отсрочок будут оформляться без посещения ТЦК, а основным подтверждением станет электронный документ с QR-кодом.
Источник фото: Общественное
С 1 ноября в Украине вступит в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, чтобы сделать процесс цифровым и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования. Для этого Правительство обновило правила и внесло соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Таким образом, уже с 1 ноября заработает система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно будет онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Основные нововведения:

  • Автоматическое продление — отсрочки, информация о которых есть в государственных реестрах, будут продлеваться без дополнительных заявлений и посещения ТЦК. Это коснется более 600 тысяч человек.
  • Новые типы отсрочек в «Резерв+» — в приложении уже доступно 9 типов отсрочек, а в ноябре появятся еще два.
  • Оформление через ЦНАП — для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.

Администратор внесет данные в электронную систему через Портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.

Однако ЦНАП лишь принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.

Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.

  • Электронная справка вместо бумажной — бумажные документы с печатями заменяются электронным документом в «Резерв+» или его распечатанной копией.

Кроме того, в Минобороны сообщили о запуске бета-тестирования новых типов отсрочек в «Резерв+». Таким образом, вскоре оформить отсрочку онлайн смогут:

  • отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • лица, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.

Как работает онлайн-отсрочка

В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

В настоящее время в «Резерв+» уже доступно оформление отсрочек для следующих категорий:

  • людей с инвалидностью;
  • родителей трех и более детей, рожденных в браке;
  • родителей детей с инвалидностью;
  • супругов защитников и защитниц с ребенком;
  • мужей или жен людей с инвалидностью;
  • людей с временной непригодностью;
  • студентов, аспирантов;
  • работников учреждений высшего и профобразования.

