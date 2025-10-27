Не через ТЦК: новые правила оформления отсрочки от мобилизации начнут действовать 1 ноября

С 1 ноября в Украине вступит в силу обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации, чтобы сделать процесс цифровым и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования. Для этого Правительство обновило правила и внесло соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.
Таким образом, уже с 1 ноября заработает система автоматического продления отсрочек, а подать заявление на их получение можно будет онлайн в приложении «Резерв+» или офлайн в ЦНАПе.
Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.
Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
Основные нововведения:
Администратор внесет данные в электронную систему через Портал «Дия» и передаст заявление в ТЦК.
Однако ЦНАП лишь принимает заявления, а решение о предоставлении или продлении отсрочки принимает территориальный центр комплектования.
Результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦНАПе.
Кроме того, в Минобороны сообщили о запуске бета-тестирования новых типов отсрочек в «Резерв+». Таким образом, вскоре оформить отсрочку онлайн смогут:
Как работает онлайн-отсрочка
В приложении «Резерв+» пользователь подает запрос → система автоматически проверяет основания в государственных реестрах → в случае подтверждения данных отсрочка предоставляется, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
В настоящее время в «Резерв+» уже доступно оформление отсрочек для следующих категорий:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.