З 1 листопада 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+, — Юлія Свириденко

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично.

Також 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок «Резерв+», решту — через будь-який зручний центр надання адмінпослуг.

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом

Паперові довідки з мокрими печатками більше не вимагатимуться.

Зміни вступають в дію з 1 листопада.

«Це рішення — важлива частина створення екосистеми «е-ТЦК», мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», — наголосила Свириденко.

