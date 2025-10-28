До 2028 року всі дані статистичної системи України відповідатимуть стандартам ЄС — Тарас Качка

Тарас Качка підкреслив, що дані статистичної системи України регулярно надходитимуть до Євростату.

До 2028 року уся статистична система України буде приведена у відповідність до вимог ЄС, а відповідні набори даних Державна служба статистики України регулярно передаватиме до Євростату. Про це наголосив Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час зустрічі з Генеральним директором Євростату Маріаною Котцевою, яка відбулась 27 жовтня у Люксембурзі.

Віце-премʼєр-міністр нагадав, що з початком повномасштабної війни у 2022 році проведення частини статистичних спостережень було призупинено. Зокрема, тимчасово не проводились вибіркові опитування домогосподарств. Проте, обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності бізнесом, установами та організаціями відновлено з 5 липня 2025 року. Державна служба статистики України (Держстат) має на меті заповнити прогалини в даних за 2022-2025 роки до липня 2026 року. Отже, Держстат не тільки зможе надавати необхідні дані національним органам влади та іншим місцевим клієнтам, але й передавати відповідні дані до Євростату.

Однак триваюча російська агресія продовжує ускладнювати збір даних, особливо щодо домогосподарств. Відповідаючи на ці виклики, Держстат розробляє сучасні інструменти збору даних – CAWI (онлайн опитування) та CATI (телефонні) як альтернативу традиційному особистому збиранню даних. Віце-премʼєр-міністр наголосив, що фінансова та експертна допомога буде необхідною для України наступного року для ефективного впровадження цих інструментів.

Також сторони обговорили результати скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС, особливо за розділом переговорним розділом 17 «Економічна та монетарна політика» та розділом 18 «Статистика».

Так, Україна підтвердила своє зобов’язання передавати до Євростату дані, необхідні для розрахунку показників у межах процедури макроекономічного дисбалансу (MIP). Перелік потрібних наборів даних і строки їхньої передачі встановлено у відповідних статистичних галузях згідно з вимогами Євростату. Держстат уже розпочав реалізацію запланованих заходів, тож передача даних здійснюватиметься у терміни, визначені для кожної галузі під час скринінгу.

Віце-премʼєр-міністр підкреслив, що Держстат також продовжує вдосконалювати методологію та підготовку даних у різних предметних галузях для подальшої передачі їх до Євростату. Розпочато роботу зі створення за стандартами ЄС таких напрямів, як статистика державних фінансів (GFS) та процедура надлишкового дефіциту (EDP). У 2026 році заплановано розпочати розрахунок показників за напрямами GFS і EDP, а вже з 2027 року – передавати відповідні дані до Євростату.

«Україна має чіткий план – зробити нашу статистику повністю відповідною європейській. Уже до 2028 року всі дані відповідатимуть стандартам ЄС і регулярно надходитимуть до Євростату», – підкреслив він.

Тарас Качка також поінформував Генерального директора Євростату, що на сьогодні Держстат отримує технічну допомогу від Світового банку для розробки нової вибірки, адаптованого до цих видів опитувань, а Фонд народонаселення ООН (UNFPA) підтримує розробку майбутнього call-центру для Держстату.

«Ми розширюємо збір даних з адміністративних джерел, щоб зменшити навантаження на бізнес та населення, а також підвищити точність даних. Так, вже підписано понад 100 угод з постачальниками адміністративних даних», – додав Віце-премʼєр-міністр.

Сторони домовилися про регулярну координацію дій та обмін інформацією щодо прогресу у гармонізації статистичної системи України з європейськими стандартами.

