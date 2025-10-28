К 2028 году все данные статистической системы Украины будут соответствовать стандартам ЕС — Тарас Качка

Тарас Качка подчеркнул, что данные статистической системы Украины будут регулярно поступать в Евростат.

К 2028 году вся статистическая система Украины будет приведена в соответствие с требованиями Европейского Союза, а соответствующие наборы данных Государственная служба статистики Украины будет регулярно передавать в Евростат. Об этом заявил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время встречи с Генеральным директором Евростата Марианной Котцевой, которая состоялась 27 октября в Люксембурге.

Вице-премьер-министр напомнил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году проведение части статистических наблюдений было приостановлено. В частности, временно не проводились выборочные опросы домохозяйств. Однако обязательная подача статистической и финансовой отчетности бизнесом, учреждениями и организациями была возобновлена с 5 июля 2025 года. Государственная служба статистики Украины (Госстат) ставит целью восполнить пробелы в данных за 2022–2025 годы до июля 2026 года. Таким образом, Госстат сможет не только предоставлять необходимые данные национальным органам власти и другим внутренним клиентам, но и передавать соответствующие данные в Евростат.

Однако продолжающаяся российская агрессия продолжает усложнять сбор данных, особенно касающихся домохозяйств. В ответ на эти вызовы Госстат разрабатывает современные инструменты сбора данных — CAWI (онлайн-опросы) и CATI (телефонные опросы) как альтернативу традиционному личному сбору данных. Вице-премьер-министр отметил, что финансовая и экспертная помощь будет необходима Украине в следующем году для эффективного внедрения этих инструментов.

Также стороны обсудили результаты скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС, особенно по переговорным разделам 17 «Экономическая и монетарная политика» и 18 «Статистика».

Так, Украина подтвердила свое обязательство передавать в Евростат данные, необходимые для расчета показателей в рамках процедуры макроэкономического дисбаланса (MIP). Перечень требуемых наборов данных и сроки их передачи установлены в соответствующих статистических областях согласно требованиям Евростата. Госстат уже начал реализацию запланированных мероприятий, поэтому передача данных будет осуществляться в сроки, определенные для каждой области во время скрининга.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что Госстат также продолжает совершенствовать методологию и подготовку данных в различных тематических направлениях для последующей передачи их в Евростат. Начата работа по созданию в соответствии со стандартами ЕС таких направлений, как статистика государственных финансов (GFS) и процедура чрезмерного дефицита (EDP). В 2026 году планируется начать расчет показателей по направлениям GFS и EDP, а уже с 2027 года — передавать соответствующие данные в Евростат.

«Украина имеет четкий план — сделать нашу статистику полностью соответствующей европейской. Уже к 2028 году все данные будут соответствовать стандартам ЕС и регулярно поступать в Евростат», — подчеркнул он.

Тарас Качка также сообщил Генеральному директору Евростата, что на данный момент Госстат получает техническую помощь от Всемирного банка для разработки новой выборки, адаптированной к этим видам опросов, а Фонд народонаселения ООН (UNFPA) поддерживает создание будущего колл-центра для Госстата.

«Мы расширяем сбор данных из административных источников, чтобы снизить нагрузку на бизнес и население, а также повысить точность данных. Так, уже подписано более 100 соглашений с поставщиками административных данных», — добавил Вице-премьер-министр.

Стороны договорились о регулярной координации действий и обмене информацией относительно прогресса в гармонизации статистической системы Украины с европейскими стандартами.

