У Перемишлі вп’яте за рік зірвали український прапор із консульства

Посол України закликав польську владу покарати винних за наругу.

У польському місті Перемишль невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України, що стало щонайменше п’ятим подібним випадком цього року. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

«Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Цього року це вже щонайменше п’ятий випадок публічного зневаження прапора України в цьому самому місці», – заявив Боднар.

Він звернувся до польської поліції та Міністерства закордонних справ із закликом вжити заходів для пошуку та притягнення винних до відповідальності. Боднар нагадав, що польське законодавство передбачає до одного року ув’язнення за образу державного прапора.

