В Перемышле в пятый раз за год сорвали украинский флаг с консульства

Посол Украины призвал польские власти наказать виновных за надругательство.

В польском городе Перемышль неизвестные сорвали украинский флаг со здания почетного консульства Украины, что стало как минимум пятым подобным случаем в этом году. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

«Волна антиукраинского хейта в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с почетного консульства Украины в Перемышле. В этом году это уже как минимум пятый случай публичного оскорбления флага Украины в этом же месте», – заявил Боднар.

Он обратился к польской полиции и Министерству иностранных дел с призывом принять меры для поиска и привлечения виновных к ответственности. Боднар напомнил, что польское законодательство предусматривает до одного года лишения свободы за оскорбление государственного флага.

Фото: Х / Vasyl Bodnar

