Румунія на місяць перекрила рух мостом через Тису на кордоні з Україною

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною з 27 жовтня на 33 дні у зв’язку з ремонтними роботами на мосту через річку Тиса. Про це повідомила Державна митна служба України.

Обмеження стосуються пункту пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй», де розташований міст через Тису. За інформацією румунської сторони, автомобільний рух буде закрито для проведення ремонту інфраструктури мосту з 27 жовтня до 28 листопада в період із 9:00 до 15:30.

Пішохідний доступ у цей час здійснюватиметься у звичайному режимі.

