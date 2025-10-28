Практика судов
Румыния на месяц перекрыла движение по мосту через Тису на границе с Украиной

07:36, 28 октября 2025
Ограничения касаются транспорта, пешеходный доступ будет осуществляться в обычном режиме.
Румыния продлила ограничения дорожного движения на границе с Украиной с 27 октября на 33 дня в связи с ремонтными работами на мосту через реку Тиса. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Ограничения касаются пункта пропуска «Солотвино – Сигету Мармацией», где расположен мост через Тису. По информации румынской стороны, автомобильное движение будет закрыто для проведения ремонта инфраструктуры моста с 27 октября по 28 ноября в период с 9:00 до 15:30.

Пешеходный доступ в это время будет осуществляться в обычном режиме.

