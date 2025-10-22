У Дніпрі рятували дитину, яка проковтнула гідрогелеву кульку, фото

Малюк у віці 1 рік і 8 місяців проковтнув гідрогелеву кульку.

Фото: Регіональний медичний центр родинного здоров'я

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі медики регіонального медичного центру родинного здоров’я врятували життя дитині віком 1 рік і 8 місяців, яка проковтнула гідрогелеву кульку.

Малюка доставили до лікарні з підозрою на кишкову непрохідність. Проведене рентгенологічне обстеження показало характерні ознаки цього стану. Команда лікарів різних спеціальностей ухвалила рішення про термінову операцію.

Під час операції виявили стороннє тіло, що повністю перекривало просвіт кишечника. Ним виявилася гідрогелева кулька діаметром до 3 см.

Після успішного видалення кульки та накладання швів дитину перевели до відділення інтенсивної терапії для подальшого нагляду.

Медики закликають батьків бути уважними та дбати про безпеку дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.