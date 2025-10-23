Зеленський обговорив з Мерцом посилення ППО та енергетичну підтримку України

Лідери скоординували позиції перед зустріччю в Лондоні та обговорили використання російських активів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити зміцнення української протиповітряної оборони та узгодити подальші спільні дії.

«Окрема увага – рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони», – повідомила пресслужба глави держави.

Зеленський і Мерц скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих у Лондоні. Президент наголосив на необхідності прогресу в напрацюванні гарантій безпеки для України.

Глава держави поінформував про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та фінансування імпорту газу, розраховуючи на лідерство Німеччини в енергетичній підтримці.

Крім того, лідери розглянули механізм використання заморожених російських активів для захисту України. Зеленський підкреслив важливість підтримки цього механізму з боку Німеччини.

