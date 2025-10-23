Зеленский обсудил с Мерцем усиление ПВО и энергетическую поддержку Украины

Лидеры скоординировали позиции перед встречей в Лондоне и обсудили использование российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить укрепление украинской противовоздушной обороны и согласовать дальнейшие совместные действия.

«Особое внимание – решениям, которые могут укрепить украинскую ПВО. Президент поблагодарил за весомый вклад ФРГ в защиту жизней украинцев. Лидеры обсудили конкретные шаги и возможность Германии продолжить укрепление украинской противовоздушной обороны», – сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский и Мерц скоординировали позиции накануне встречи коалиции желающих в Лондоне. Президент подчеркнул необходимость прогресса в выработке гарантий безопасности для Украины.

Глава государства проинформировал о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Стороны обсудили потребности в оборудовании для газовой промышленности и финансировании импорта газа, рассчитывая на лидерство Германии в энергетической поддержке.

Кроме того, лидеры рассмотрели механизм использования замороженных российских активов для защиты Украины. Зеленский подчеркнул важность поддержки этого механизма со стороны Германии.

