Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань — огляд практики ВС

18:05, 23 жовтня 2025
Опубліковано огляд судової практики Верховного Суду щодо застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності.
Застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань — огляд практики ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд представив огляд судової практики щодо застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до травня 2025 року).

У ВС зазначили, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України та введенням воєнного стану суб’єкти господарювання зіштовхнулися з новими викликами й труднощами під час здійснення господарської діяльності.

Через обстріли, втрату майна й інші наслідки війни питання звільнення від відповідальності за невиконання договорів через форс-мажор набуло особливої актуальності.

Такі обставини вплинули як на одну сторону договору (виконавця), так і на іншу, яка не отримала його належного виконання.

У зв’язку з цим впродовж останніх двох років особливої актуальності набуло питання щодо звільнення сторони від негативних наслідків, а саме від відповідальності за невиконання чи прострочення виконання зобов’язань у зв’язку з існуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

У огляді Верховного Суду висвітлено ключові правові позиції щодо форс-мажору: що саме може бути доказом його наявності, чим форс-мажор відрізняється від істотної зміни обставин, яким має бути належне повідомлення про виникнення таких обставин, чи визнаються бойові дії та воєнний стан форс-мажором, а також інші важливі правові висновки.

Окрему увагу ВС приділив вирішенню проблемних питань в окремих видах договірних зобов’язань (внесення змін до договору про закупівлю, зменшення розміру орендної плати за користування державним майном, припинення іпотеки в разі існування форс-мажору тощо), а також у різних видах правовідносин, зокрема в трудових правовідносинах – щодо звільнення від виплати заробітної плати роботодавця, виробничі потужності якого знаходяться на території проведення АТО, або ж у податкових правовідносинах – щодо звільнення від відповідальності платника податків у разі затримки реєстрації податкових накладних у зв’язку з проведенням бойових дій, зупинення нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду