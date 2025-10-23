Застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань — огляд практики ВС

Опубліковано огляд судової практики Верховного Суду щодо застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності.

Верховний Суд представив огляд судової практики щодо застосування форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до травня 2025 року).

У ВС зазначили, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України та введенням воєнного стану суб’єкти господарювання зіштовхнулися з новими викликами й труднощами під час здійснення господарської діяльності.

Через обстріли, втрату майна й інші наслідки війни питання звільнення від відповідальності за невиконання договорів через форс-мажор набуло особливої актуальності.

Такі обставини вплинули як на одну сторону договору (виконавця), так і на іншу, яка не отримала його належного виконання.

У зв’язку з цим впродовж останніх двох років особливої актуальності набуло питання щодо звільнення сторони від негативних наслідків, а саме від відповідальності за невиконання чи прострочення виконання зобов’язань у зв’язку з існуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

У огляді Верховного Суду висвітлено ключові правові позиції щодо форс-мажору: що саме може бути доказом його наявності, чим форс-мажор відрізняється від істотної зміни обставин, яким має бути належне повідомлення про виникнення таких обставин, чи визнаються бойові дії та воєнний стан форс-мажором, а також інші важливі правові висновки.

Окрему увагу ВС приділив вирішенню проблемних питань в окремих видах договірних зобов’язань (внесення змін до договору про закупівлю, зменшення розміру орендної плати за користування державним майном, припинення іпотеки в разі існування форс-мажору тощо), а також у різних видах правовідносин, зокрема в трудових правовідносинах – щодо звільнення від виплати заробітної плати роботодавця, виробничі потужності якого знаходяться на території проведення АТО, або ж у податкових правовідносинах – щодо звільнення від відповідальності платника податків у разі затримки реєстрації податкових накладних у зв’язку з проведенням бойових дій, зупинення нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин.

