Применение форс-мажорных обстоятельств как основания для освобождения от ответственности за нарушение обязательств — обзор практики ВС

Опубликован обзор судебной практики Верховного Суда о применении форс-мажорных обстоятельств как основания для освобождения от ответственности.

Верховный Суд представил обзор судебной практики относительно применения форс-мажорных обстоятельств как основания для освобождения от ответственности за нарушение обязательств (решения, внесённые в ЕГРСР с 2018 года по май 2025 года).

В ВС отметили, что с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и введением военного положения субъекты хозяйствования столкнулись с новыми вызовами и трудностями при осуществлении хозяйственной деятельности.

Из-за обстрелов, утраты имущества и других последствий войны вопрос освобождения от ответственности за неисполнение договоров по причине форс-мажора приобрёл особую актуальность.

Такие обстоятельства повлияли как на одну сторону договора (исполнителя), так и на другую, которая не получила его надлежащего исполнения.

В связи с этим на протяжении последних двух лет особенно остро стоит вопрос освобождения стороны от негативных последствий, а именно от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения обязательств в связи с существованием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

В обзоре Верховного Суда изложены ключевые правовые позиции относительно форс-мажора: что именно может быть доказательством его наличия, чем форс-мажор отличается от существенного изменения обстоятельств, каким должно быть надлежащее уведомление о возникновении таких обстоятельств, признаются ли боевые действия и военное положение форс-мажором, а также другие важные правовые выводы.

Отдельное внимание ВС уделил решению проблемных вопросов в отдельных видах договорных обязательств (внесение изменений в договор о закупке, уменьшение размера арендной платы за пользование государственным имуществом, прекращение ипотеки в случае существования форс-мажора и др.), а также в различных видах правоотношений, в частности в трудовых правоотношениях — по вопросу освобождения от выплаты заработной платы работодателем, производственные мощности которого находятся на территории проведения АТО, или же в налоговых правоотношениях — по вопросу освобождения от ответственности налогоплательщика в случае задержки регистрации налоговых накладных в связи с проведением боевых действий, приостановления начисления пени за нарушение сроков расчётов в сфере внешнеэкономической деятельности в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств.

