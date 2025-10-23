ВАКС не зміг почати розгляд справи ексзаступника керівника апарату Ради Багдасаряна

Засідання у справі Едуарда Багдасаряна не відбулося, оскільки обвинувачений перебуває у Вірменії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВАКС не зміг почати розгляд справи у справі колишнього першого заступника керівника апарату Верховної Ради України Едуарда Багдасаряна, якого звинувачують у спробі заволодіння 8 гектарами державної землі в Києві, де розташований «Держбудкомбінат». Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Засідання відклали через неявку Багдасаряна. За словами його захисника, останнім відомим місцем перебування обвинуваченого є Єреван, столиця Вірменії.

Щодо інших фігурантів справи, народного депутата Дмитра Ісаєнка та радника директора «Держбудкомбінату» Олега Диноли, триває судовий розгляд, а щодо директора держпідприємства Юрія Юрлова ВАКС у 2024 році затвердив угоду про визнання винуватості.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ повідомило, що разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою скерували до суду справу стосовно ексзаступника керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами, викритого разом із народним депутатом України IX скликання та ще двома особами на спробі заволодіння земельною ділянкою у Києві площею вісім гектарів.

Як встановило слідство, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувалося ДП «Державний будівельний комбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входив Держбудкомбінат.

«Директор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн», - заявили у НАБУ.

Згодом обвинувачені планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти. Загальна сума попереджених збитків становить 331 млн грн.

10 березня 2023 року НАБУ і САП учасникам оборудки повідомили про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.