ВАКС не смог начать рассмотрение дела экс-заместителя руководителя аппарата Рады Багдасаряна

Заседание по делу Эдуарда Багдасаряна не состоялось, поскольку обвиняемый находится в Армении.

ВАКС не смог начать рассмотрение дела бывшего первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Украины Эдуарда Багдасаряна, которого обвиняют в попытке завладения 8 гектарами государственной земли в Киеве, где расположен «Госстройкомбинат». Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Заседание отложили из-за неявки Багдасаряна. По словам его защитника, последним известным местом пребывания обвиняемого является Ереван, столица Армении.

В отношении других фигурантов дела, народного депутата Дмитрия Исаенко и советника директора «Госстройкомбината» Олега Диноли, продолжается судебное разбирательство, а в отношении директора госпредприятия Юрия Юрлова ВАКС в 2024 году утвердил соглашение о признании вины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в суд дело в отношении экс-заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины – управляющего делами, разоблаченного вместе с народным депутатом Украины IX созыва и еще двумя лицами в попытке завладения земельным участком в Киеве площадью восемь гектаров.

Как установило следствие, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагалось ГП «Государственный строительный комбинат», чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. Для этого он вступил в сговор с работниками ГП и заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входил Госстройкомбинат.

«Директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. Вместо этого, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн», - заявили в НАБУ.

Впоследствии обвиняемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устаревания и неисправности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройке удалось предотвратить. Общая сумма предотвращенных убытков составляет 331 млн грн.

10 марта 2023 года НАБУ и САП участникам сделки сообщили о подозрении.

