Попытка нардепа Исаенко завладеть землей в Киеве — будут судить экс-чиновника Аппарата Рады Багдасаряна

По делу нардепа Дмитрия Исаенко будут судить экс-чиновника Аппарата Совета Эдуарда Багдасаряна.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в суд дело в отношении бывшего заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины – управляющего делами, разоблаченного вместе с народным депутатом Украины IX созыва и еще двумя лицами на попытке завладения земельным участком в Киеве площадью восемь гектаров.

В НАБУ не назвали фамилии, но, по данным СМИ, речь идет о народном депутате от запрещенной ОПЗЖ Дмитрии Исаенко и бывшем заместителе руководителя Аппарата Верховной Рады Эдуарде Багдасаряне.

Как установило следствие, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагалось ГП «Государственный строительный комбинат», чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. Для этого он вступил в сговор с работниками ГП и заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входил Госстройкомбинат.

«Директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн», — заявили в НАБУ.

Впоследствии обвиняемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройке удалось воспрепятствовать. Общая сумма предотвращенных убытков составляет 331 млн грн.

10 марта 2023 года НАБУ и САП участникам сделки сообщили о подозрении.

В НАБУ добавили, что позднее материалы в отношении руководителя Аппарата ВРУ и директора ГП выделили в отдельное уголовное производство.

