Спроба нардепа Ісаєнка заволодіти землею в Києві — судитимуть експосадовця Апарату Ради Багдасаряна

18:09, 12 вересня 2025
У справі нардепа Дмитра Ісаєнка судитимуть експосадовця Апарату Ради Едуарда Багдасаряна.
Спроба нардепа Ісаєнка заволодіти землею в Києві — судитимуть експосадовця Апарату Ради Багдасаряна
Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою скерували до суду справу стосовно ексзаступника керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами, викритого разом із народним депутатом України IX скликання та ще двома особами на спробі заволодіння земельною ділянкою у Києві площею вісім гектарів.

У НАБУ не назвали прізвища, але, за даним ЗМІ, мова йде про народного депутата Дмитра Ісаєнка та ексзаступника керівника апарату Верховної Ради Едуарда Багдасаряна.

Як встановило слідство, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувалося ДП «Державний будівельний комбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входив Держбудкомбінат.

«Директор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн», - заявили у НАБУ.

Згодом обвинувачені планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти. Загальна сума попереджених збитків становить 331 млн грн.

10 березня 2023 року НАБУ і САП учасникам оборудки повідомили про підозру.

У НАБУ додали, що згодом матеріали стосовно керівника Апарату ВРУ та директора ДП виділили в окреме кримінальне провадження.

