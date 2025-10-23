У КСУ відбувся просвітницький захід «Венеційська Комісія і Україна»

Під час заходу обговорювалися 30 років співпраці та основні напрями реформ.

У межах спільного проекту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що був започаткований у квітні 2022 року і має на меті просвітницьку місію відбувся захід на тему «Венеційська Комісія і Україна».

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Галина Юровська, начальник навчальної лабораторії з вивчення права ЄС Національної школи суддів України Наталія Ахтирська, судді судів системи судоустрою, адвокати, науковці, а також аспіранти, викладачі, студенти закладів вищої освіти, вихованці Малої академії наук України.

Доповідачкою виступила Віце-Президент Венеційської Комісії, професор міжнародного публічного права Карлового університету (м.Прага) Вероніка Білкова, яка зосередила увагу на діяльності консультативного органу Ради Європи з питань конституційного права – Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія), а також формах її взаємодії з Україною.

Вероніка Білкова зазначила, що Венеціанська Комісія була створена у 1990 році, до її складу входило 18 держав-членів Ради Європи. Із змінами у Статуті 2002 року до її складу вже могли приєднатися держави, які не є членами цієї міжнародної організації, включаючи країни, які географічно розташовані за межами європейського континенту. Наразі до її складу входить 61 держава, серед яких 46 держав-членів Ради Європи. Україна є членом Венеційської Комісії з 1995 року.

Венеціанська Комісія має статус незалежного консультативного органу Ради Європи, до її складу входять незалежні експерти, які отримали міжнародне визнання завдяки своєму досвіду роботи в демократичних інститутах або внеску у зміцнення права та розвиток політичних наук.

Промовиця закцентувала на висновках і звітах, які надає Венеційська Комісія за запитами держав, органів Ради Європи, Європейського Союзу, міжнародних організацій. Свою діяльність Венеційська Комісія зосереджує на питаннях конституційного права, виборів, референдумів, політичних партій, функціонування демократичних інститутів, захисту людських прав.

Вона також розповіла про форми взаємодії Венеційської Комісії з Україною, зазначивши, що за час її діяльності підготовлено 121 висновок щодо України, здебільшого запитувані Верховною Радою України і Конституційним Судом України. У цьому контексті окреслила основні напрями співпраці, зокрема щодо конституційної реформи (консультування з питань розподілу влади, місцевого самоврядування, конституційних правок), судової реформи (підтримка у питаннях побудови незалежної судової системи та створення антикорупційного суду), виборів та політичних партій (надання рекомендацій щодо виборчого законодавства), захисту людських прав (щодо дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав людини).

Окремо Вероніка Білкова зосередила увагу на висновках, наданих Венеційською Комісією, зокрема, щодо конституційної реформи 2010 року, анексії Криму, запобігань загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, що мають значну економічну чи політичну вагу в суспільному житті (олігархів) та альтернативної невійськової служби в Україні за запитом Конституційного Суду України. Виступ викликав жваву дискусію серед учасників заходу.

