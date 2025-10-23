В КСУ состоялось просветительское мероприятие «Венецианская комиссия и Украина»

В ходе мероприятия обсуждались 30 лет сотрудничества и основные направления реформ.

В рамках совместного проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, который был начат в апреле 2022 года и имеет просветительскую миссию, состоялось мероприятие на тему «Венецианская Комиссия и Украина».

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Галина Юровская, начальник учебной лаборатории по изучению права ЕС Национальной школы судей Украины Наталья Ахтырская, судьи судов системы судоустройства, адвокаты, ученые, а также аспиранты, преподаватели, студенты высших учебных заведений, воспитанники Малой академии наук Украины.

Докладчиком выступила вице-президент Венецианской комиссии, профессор международного публичного права Карлова университета (г. Прага) Вероника Билкова, которая сосредоточила внимание на деятельности консультативного органа Совета Европы по вопросам конституционного права – Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), а также формах ее взаимодействия с Украиной.

Вероника Билкова отметила, что Венецианская комиссия была создана в 1990 году, в ее состав входило 18 государств-членов Совета Европы. С изменениями в Уставе 2002 года в ее состав уже могли вступить государства, не являющиеся членами этой международной организации, включая страны, географически расположенные за пределами европейского континента. Сейчас в ее состав входит 61 государство, среди которых 46 государств-членов Совета Европы. Украина является членом Венецианской комиссии с 1995 года.

Венецианская комиссия имеет статус независимого консультативного органа Совета Европы, в ее состав входят независимые эксперты, получившие международное признание благодаря своему опыту работы в демократических институтах или вкладу в укрепление права и развитие политических наук.

Оратор акцентировала внимание на выводах и отчетах, которые предоставляет Венецианская комиссия по запросам государств, органов Совета Европы, Европейского Союза, международных организаций. Свою деятельность Венецианская комиссия сосредотачивает на вопросах конституционного права, выборов, референдумов, политических партий, функционирования демократических институтов, защиты прав человека.

Она также рассказала о формах взаимодействия Венецианской комиссии с Украиной, отметив, что за время ее деятельности подготовлено 121 заключение по Украине, в основном запрошенные Верховной Радой Украины и Конституционным Судом Украины. В этом контексте она обозначила основные направления сотрудничества, в частности в отношении конституционной реформы (консультирование по вопросам разделения властей, местного самоуправления, конституционных поправок), судебной реформы (поддержка в вопросах построения независимой судебной системы и создания антикоррупционного суда), выборов и политических партий (предоставление рекомендаций по избирательному законодательству), защиты прав человека (относительно соблюдения европейских стандартов в сфере защиты прав человека).

Отдельно Вероника Билкова сосредоточила внимание на заключениях, предоставленных Венецианской Комиссией, в частности, относительно конституционной реформы 2010 года, аннексии Крыма, предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), и альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда Украины. Выступление вызвало оживленную дискуссию среди участников мероприятия.

