Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію

Підтвердити зруйноване житло тепер можна навіть без доступу до нього.

Для українців спрощено вимоги щодо підтвердження руйнування житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

«Тепер людям, чиї домівки зруйновані російськими обстрілами, буде простіше підтвердити руйнування через Дію — навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися. Уряд оновив правила дистанційного обстеження», – заявили у Мінцифри.

Що змінилося

Раніше для підтвердження знищення житла вимагалися фотографії з трьох ракурсів, зроблені строго зверху з відхиленням не більше 20° і точною геолокацією в межах 4 метрів. В умовах війни такі знімки часто неможливо отримати.

Оновлені вимоги включають:

Один загальний знімок, який показує ступінь пошкодження;

Відсутність вимоги знімати строго зверху — достатньо, щоб руйнування були видимі;

Допустима похибка геолокації до 10 метрів замість 4;

Фото, які разом підтверджують факт знищення, приймаються для компенсації, навіть якщо вони не ідеальні.

Додатково супутникові знімки Державного космічного агентства України офіційно використовуватимуться для підтвердження руйнувань. Для збору даних на прифронтових територіях, де цивільні комісії не можуть працювати, залучатимуться підрозділи Сил оборони.

Усі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом Дія для забезпечення швидкого та прозорого процесу.

єВідновлення в цифрах

За час роботи програми єВідновлення понад 143 000 сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на суму майже ₴50 мільярдів. Понад 26 000 родин отримали житлові сертифікати на суму ₴37,8 мільярда для придбання нового житла, з них близько 17 000 уже придбали нові домівки. Завдяки механізму дистанційного обстеження за понад 650 заявами погоджено компенсації за знищене майно.

Як працює програма єВідновлення?

Власники подають заяву через Дію – Сервіси – єВідновлення для отримання компенсації за знищене майно. Пріоритет надається військовим, родинам загиблих військових, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.

Компенсація за знищене майно надається у вигляді житлового сертифіката для купівлі нового житла або як грошова виплата для відбудови на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.

Сервіс єВідновлення та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України в межах проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія за підтримки UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

