Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через Дию

19:17, 23 октября 2025
Подтвердить разрушенное жилье теперь можно даже без доступа к нему.
Для украинцев упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов.

«Теперь людям, чьи дома разрушены российскими обстрелами, будет проще подтвердить разрушение через Дию — даже если до жилья физически невозможно добраться. Правительство обновило правила дистанционного обследования», — заявили в Минцифры.

Что изменилось

Ранее для подтверждения разрушения жилья требовались фотографии с трех ракурсов, сделанные строго сверху с отклонением не более 20° и точной геолокацией в пределах 4 метров. В условиях войны такие снимки часто невозможно получить.

Обновленные требования включают:

  • Один общий снимок, который показывает степень повреждения;
  • Отсутствие требования снимать строго сверху — достаточно, чтобы разрушения были видны;
  • Допустимая погрешность геолокации до 10 метров вместо 4;
  • Фотографии, которые вместе подтверждают факт уничтожения, принимаются для компенсации, даже если они не идеальны.

Дополнительно спутниковые снимки Государственного космического агентства Украины будут официально использоваться для подтверждения разрушений. Для сбора данных на прифронтовых территориях, где гражданские комиссии не могут работать, будут привлекаться подразделения Сил обороны.

Все данные интегрируются с Реестром поврежденного имущества и порталом Дія для обеспечения быстрого и прозрачного процесса.

Восстановление в цифрах

За время работы программы «Восстановление» более 143 000 семей получили компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье на сумму почти ₴50 миллиардов. Более 26 000 семей получили жилищные сертификаты на сумму ₴37,8 миллиарда для приобретения нового жилья, из них около 17 000 уже приобрели новые дома. Благодаря механизму дистанционного обследования по более чем 650 заявлениям согласованы компенсации за уничтоженное имущество.

Как работает программа «Восстановление»?

Владельцы подают заявление через Действие – Сервисы – еВосстановление для получения компенсации за уничтоженное имущество. Приоритет предоставляется военным, семьям погибших военных, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

Компенсация за уничтоженное имущество предоставляется в виде жилищного сертификата для покупки нового жилья или как денежная выплата для восстановления на собственном земельном участке. Новое имущество должно располагаться на безопасной территории.

Сервис «Восстановление» и «Реестр поврежденного и уничтоженного имущества» реализуются Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством цифровой трансформации Украины в рамках проекта «Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности» (UK DIGIT), который выполняется Фондом «Евразия» при поддержке UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

