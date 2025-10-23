Конкурс до ВАКС: оприлюднили методичні вказівки з оцінювання практичного завдання

ВККС оприлюднила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання двох типів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що 22 жовтня затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів у Вищому антикорупційному суді, зокрема його Апеляційній палаті, під час кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 03.06.2025 № 112/зп-25.

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання типу 1, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, під час кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу, оголошеного 03.06.2025:

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання типу 2, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, під час кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу, оголошеного 03.06.2025:

Нагадаємо, ВККС оприлюднила приклади тестування когнітивних здібностей щодо вербального та логічного мислення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, яке відбулося 13 жовтня. Відповідно до даних ВККС, вдало склали тестування 131 претендент на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

