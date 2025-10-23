Конкурс в ВАКС: опубликованы методические указания по оценке практического задания

ВККС опубликовала методические указания по оценке практического задания двух типов.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 22 октября утвердила методические указания по оценке практического задания, выполненного кандидатами на должности судей в Высшем антикоррупционном суде, в том числе его Апелляционной палате, во время квалификационного экзамена в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 03.06.2025 № 112/зп-25.

Методические указания по оценке практического задания типа 1, выполненного кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты, во время квалификационного экзамена в рамках конкурса, объявленного 03.06.2025:

Методические указания по оценке практического задания типа 2, выполненного кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты, во время квалификационного экзамена в рамках конкурса, объявленного 03.06.2025:

Напомним, ВККС опубликовала примеры тестирования когнитивных способностей по вербальному и логическому мышлению.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября. Согласно данным ВККС, успешно прошли тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

