В Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням РФ, належать українським військовим

Слідчі та експерти МВС проведуть ідентифікацію та необхідні експертизи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В рамках репатріаційних заходів до України повернули 1000 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили в Координаційному штабі.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», – йдеться у повідомленні.

Репатріація стала можливою завдяки скоординованій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.