В Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военным

Следователи и эксперты МВД проведут идентификацию и необходимые экспертизы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили в Координационном штабе.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», – говорится в сообщении.

Репатриация стала возможной благодаря скоординированной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.