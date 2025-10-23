Практика судів
Україна не використовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ – Зеленський

17:58, 23 жовтня 2025
Президент спростував чутки про зняття обмежень і підтвердив удари власною зброєю до 3000 км.
Україна не використовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовувала далекобійну зброю, надану США, для ударів по території Росії, використовуючи її виключно на окупованих територіях України.

«Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували по далекобійних цілях американську зброю на території Росії. Ми використовували різну зброю з непоганими можливостями, але це було суто на території бойових дій або підготовки до виходів на бойові завдання», – зазначив Зеленський, коментуючи статтю The Wall Street Journal.

Напередодні WSJ із посиланням на джерела повідомило про нібито зняття адміністрацією Дональда Трампа ключової заборони на далекобійні удари по території РФ, зокрема про удар ракетами Storm Shadow по заводу в Брянській області. Сам Трамп спростував ці твердження, уточнивши, що йдеться виключно про американську зброю.

Зеленський також підкреслив, що «Україна здатна завдавати ударів на глибину до 3000 км по території Росії власним озброєнням».

США росія війна Володимир Зеленський

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

