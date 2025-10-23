Україна не використовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ – Зеленський

Президент спростував чутки про зняття обмежень і підтвердив удари власною зброєю до 3000 км.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовувала далекобійну зброю, надану США, для ударів по території Росії, використовуючи її виключно на окупованих територіях України.

«Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували по далекобійних цілях американську зброю на території Росії. Ми використовували різну зброю з непоганими можливостями, але це було суто на території бойових дій або підготовки до виходів на бойові завдання», – зазначив Зеленський, коментуючи статтю The Wall Street Journal.

Напередодні WSJ із посиланням на джерела повідомило про нібито зняття адміністрацією Дональда Трампа ключової заборони на далекобійні удари по території РФ, зокрема про удар ракетами Storm Shadow по заводу в Брянській області. Сам Трамп спростував ці твердження, уточнивши, що йдеться виключно про американську зброю.

Зеленський також підкреслив, що «Україна здатна завдавати ударів на глибину до 3000 км по території Росії власним озброєнням».

