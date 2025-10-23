Практика судов
Украина не использовала дальнобойное оружие США для ударов по РФ – Зеленский

17:58, 23 октября 2025
Президент опроверг слухи о снятии ограничений и подтвердил удары собственным оружием до 3000 км.
Украина не использовала дальнобойное оружие США для ударов по РФ – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не применяла дальнобойное оружие, предоставленное США, для ударов по территории России, используя его исключительно на оккупированных территориях Украины.

«Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали по дальнобойным целям американское оружие на территории России. Мы использовали различное оружие с неплохими возможностями, но это было исключительно на территории боевых действий или подготовки к выходам на боевые задания», – отметил Зеленский, комментируя статью The Wall Street Journal.

Накануне WSJ со ссылкой на источники сообщило о якобы снятии администрацией Дональда Трампа ключевого запрета на дальнобойные удары по территории РФ, в частности о ударе ракетами Storm Shadow по заводу в Брянской области. Сам Трамп опроверг эти утверждения, уточнив, что речь идет исключительно об американском оружии.

Зеленский также подчеркнул, что «Украина способна наносить удары на глубину до 3000 км по территории России собственным вооружением».

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
