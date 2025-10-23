Украина не использовала дальнобойное оружие США для ударов по РФ – Зеленский

Президент опроверг слухи о снятии ограничений и подтвердил удары собственным оружием до 3000 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не применяла дальнобойное оружие, предоставленное США, для ударов по территории России, используя его исключительно на оккупированных территориях Украины.

«Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали по дальнобойным целям американское оружие на территории России. Мы использовали различное оружие с неплохими возможностями, но это было исключительно на территории боевых действий или подготовки к выходам на боевые задания», – отметил Зеленский, комментируя статью The Wall Street Journal.

Накануне WSJ со ссылкой на источники сообщило о якобы снятии администрацией Дональда Трампа ключевого запрета на дальнобойные удары по территории РФ, в частности о ударе ракетами Storm Shadow по заводу в Брянской области. Сам Трамп опроверг эти утверждения, уточнив, что речь идет исключительно об американском оружии.

Зеленский также подчеркнул, что «Украина способна наносить удары на глубину до 3000 км по территории России собственным вооружением».

