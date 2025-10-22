В Днепре спасали ребенка, который проглотил гидрогелевый шарик, фото

Малыш в возрасте 1 год и 8 месяцев проглотил гидрогелевый шарик.

В Днепре медики регионального медицинского центра семейного здоровья спасли жизнь ребенку в возрасте 1 год и 8 месяцев, который проглотил гидрогелевый шарик.

Малыша доставили в больницу с подозрением на кишечную непроходимость. Проведенное рентгенологическое обследование показало характерные признаки этого состояния. Команда врачей разных специальностей приняла решение о срочной операции.

Во время операции обнаружили инородное тело, полностью перекрывавшее просвет кишечника. Им оказался гидрогелевой шарик диаметром до 3 см.

После успешного удаления шарика и наложения швов ребенка перевели в отделение интенсивной терапии для последующего наблюдения.

Медики призывают родителей быть внимательными и заботиться о безопасности детей.

