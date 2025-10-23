ЕС планирует финансировать Украину в 2026-2027 годах за счет российских активов

Брюссель готовится поддерживать Киев в 2026-2027 годах, используя доходы от замороженных активов РФ, несмотря на угрозы Бельгии заблокировать механизм.

Фото: slovoidilo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евросоюз намерен продолжить финансовую поддержку Украины в течение 2026 и 2027 годов, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил председатель Европейского Совета Антонио Кошта, сообщает Reuters.

Кошта отметил, что Брюссель планирует направить эти средства на обеспечение финансовых потребностей Украины, в частности для закупки военной техники. Он подчеркнул, что деньги могут быть немедленно использованы для усиления противовоздушной обороны, авиационного флота и передовых позиций Украины, добавив: «Это означает спасение жизней». По его словам, лидеры ЕС поручат Европейской комиссии разработать официальное юридическое предложение по этому механизму. Кошты также выразил уверенность, что принципиальное соглашение будет достигнуто, а технические детали решат позже.

В то же время Бельгия, через депозитарий ценных бумаг Euroclear, который хранит значительную часть замороженных российских активов, выразила оговорку. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна поддержит использование этих активов только при условии выполнения определенных требований. В частности, Бельгия настаивает, чтобы все страны ЕС разделили финансовые риски в случае судебных исков со стороны России и внесли взносы, если средства придется вернуть. Кроме того, Де Вевер подчеркнул необходимость привлечения к схеме замороженных активов, которые хранятся в других странах.

«Если требования будут выполнены – мы можем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском и национальном уровне, политически и юридически, чтобы остановить это решение», – заявил Де Вевер.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что доходы от замороженных российских активов могут начать направляться на поддержку Украины уже с 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.