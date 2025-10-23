Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

ЕС планирует финансировать Украину в 2026-2027 годах за счет российских активов

19:00, 23 октября 2025
Брюссель готовится поддерживать Киев в 2026-2027 годах, используя доходы от замороженных активов РФ, несмотря на угрозы Бельгии заблокировать механизм.
ЕС планирует финансировать Украину в 2026-2027 годах за счет российских активов
Фото: slovoidilo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евросоюз намерен продолжить финансовую поддержку Украины в течение 2026 и 2027 годов, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил председатель Европейского Совета Антонио Кошта, сообщает Reuters.

Кошта отметил, что Брюссель планирует направить эти средства на обеспечение финансовых потребностей Украины, в частности для закупки военной техники. Он подчеркнул, что деньги могут быть немедленно использованы для усиления противовоздушной обороны, авиационного флота и передовых позиций Украины, добавив: «Это означает спасение жизней». По его словам, лидеры ЕС поручат Европейской комиссии разработать официальное юридическое предложение по этому механизму. Кошты также выразил уверенность, что принципиальное соглашение будет достигнуто, а технические детали решат позже.

В то же время Бельгия, через депозитарий ценных бумаг Euroclear, который хранит значительную часть замороженных российских активов, выразила оговорку. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна поддержит использование этих активов только при условии выполнения определенных требований. В частности, Бельгия настаивает, чтобы все страны ЕС разделили финансовые риски в случае судебных исков со стороны России и внесли взносы, если средства придется вернуть. Кроме того, Де Вевер подчеркнул необходимость привлечения к схеме замороженных активов, которые хранятся в других странах.

«Если требования будут выполнены – мы можем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском и национальном уровне, политически и юридически, чтобы остановить это решение», – заявил Де Вевер.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что доходы от замороженных российских активов могут начать направляться на поддержку Украины уже с 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф ЕС Украина финансы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду