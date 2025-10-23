ЄС планує фінансувати Україну у 2026-2027 роках за рахунок російських активів

Брюссель готується підтримувати Київ у 2026-2027 роках, використовуючи прибутки від заморожених активів РФ, попри погрози Бельгії заблокувати механізм.

Євросоюз має намір продовжити фінансову підтримку України протягом 2026 та 2027 років, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Про це заявив голова Європейської Ради Антоніо Кошта, повідомляє Reuters.

Кошта зазначив, що Брюссель планує спрямувати ці кошти на забезпечення фінансових потреб України, зокрема для закупівлі військової техніки. Він підкреслив, що гроші можуть бути негайно використані для посилення протиповітряної оборони, авіаційного флоту та передових позицій України, додавши: «Це означає порятунок життів». За його словами, лідери ЄС доручать Європейській комісії розробити офіційну юридичну пропозицію щодо цього механізму. Кошта також висловив упевненість, що принципову угоду буде досягнуто, а технічні деталі вирішать пізніше.

Водночас Бельгія, через депозитарій цінних паперів Euroclear, який зберігає значну частину заморожених російських активів, висловила застереження. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна підтримає використання цих активів лише за умови виконання певних вимог. Зокрема, Бельгія наполягає, щоб усі країни ЄС розділили фінансові ризики у разі судових позовів з боку Росії та зробили внески, якщо кошти доведеться повернути. Крім того, Де Вевер наголосив на необхідності залучення до схеми заморожених активів, які зберігаються в інших країнах.

«Якщо вимоги будуть виконані – ми можемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському та національному рівні, політично й юридично, щоб зупинити це рішення» – заявив Де Вевер.

Раніше Єврокомісія повідомляла, що прибутки від заморожених російських активів можуть почати спрямовуватися на підтримку України вже з 2025 року.

