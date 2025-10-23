ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Ирпенский городской суд Киевской области

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия в Ирпенский городской суд Киевской области трех судей.

Рассмотрение вопроса состоится 19 ноября 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США.

Также ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

