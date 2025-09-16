Практика судов
Судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США

14:00, 16 сентября 2025
Виктор Пророк считает, что председатель Верховного Суда и председатель Кассационного гражданского суда ВС относятся к нему предвзято.
Судьи Верховного Суда Константин Пильков и Виктор Пророк, источник фото: ассоциация «Добросуд»
Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Виктор Пророк 12 сентября 2025 года обратился в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в его деятельность как судьи. 

Как отметил Виктор Пророк, в конце сентября вместе с другими судьями Верховного Суда он планировал совершить визит в США, где в течение двух недель (с 27 сентября по 12 октября) будет проходить образовательный семинар, организаторами которого являются Фонд Торговой палаты США и образовательный центр Presidential Precinct (США). 

Виктор Пророк сообщил, что организаторы образовательной программы самостоятельно отобрали трех судей Верховного Суда для участия в программе. Это судьи: 

Виктор Пророк – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда 

Егор Краснов – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 

Наталья Коваленко – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 

По словам судьи, 6 августа начальник отдела международно-правового взаимодействия Верховного суда от имени председателя Верховного суда Станислава Кравченко подтвердила участие Виктора Пророка в указанной образовательной программе. 

Однако в дальнейшем возникли проблемы с изданием приказа о командировании судьи Виктора Пророка в США. 

А 8 сентября председатель Кассационного гражданского суда ВС Борис Гулько сообщил Виктору Пророку, что не будет подписывать приказ о командировке судьи в США. 

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, в свою очередь, также пока что не издал приказ о командировании судьи. 

По мнению Виктора Пророка, он стал жертвой «крайнего произвола» и «дискриминации» со стороны глав КГС ВС и ВС. 

Причина такого положения дел, по словам судьи, заключается в том, что он не является «лояльным» к руководству Верховного Суда. 

Также Виктор Пророк в Facebook добавил, что за восемь лет своей деятельности на должности судьи Верховного Суда, это должна была быть его только вторая заграничная командировка. 

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», вопрос заграничных командировок судей Верховного Суда традиционно является непростым. Например, за время полномасштабного вторжения сложилась ситуация, когда определенные судьи Верховного Суда регулярно совершают официальные зарубежные визиты, тогда как другие судьи практически не бывают в заграничных командировках. 

В частности, каждая заграничная поездка судей КГС ВС, второго по численности суда в составе ВС, является своего рода уникальным событием.

Автор: Вячеслав Хрипун

