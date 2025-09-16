Суддя Верховного Суду поскаржився на керівництво Верховного Суду, яке не хоче відпускати його у відрядження до США

Віктор Пророк вважає, що голова Верховного Суду та голова Касаційного цивільного суду ВС ставляться до нього упереджено.

Судді Верховного Суду Костянтин Пільков та Віктор Пророк, джерело фото: асоціація «Добросуд»

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Віктор Пророк 12 вересня 2025 року звернувся до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в його діяльність як судді.

Як зазначив Віктор Пророк, наприкінці вересня, разом з іншими суддями Верховного Суду, він планував здійснити візит до США, де протягом двох тижнів (з 27 вересня по 12 жовтня) буде відбуватися освітній семінар, організаторами якого є Фонд Торгової палати США та освітній центр Presidential Precinct (США).

Віктор Пророк повідомив, що організатори освітньої програми самостійно відібрали трьох наступних суддів Верховного Суду для участі у програмі. Це судді:

Віктор Пророк – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Єгор Краснов – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Наталія Коваленко – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

За словами судді, 6 серпня начальник відділу міжнародно-правової взаємодії Верховного Суду від імені голови Верховного Суду Станіслава Кравченка підтвердила участь Віктора Пророка у вказаній освітній програмі.

Однак у подальшому виникли проблеми з виданням наказу про відрядження судді Віктора Пророка до США.

А 8 вересня голова Касаційного цивільного суду ВС Борис Гулько повідомив Віктору Пророку, що не буде підписувати наказ про відрядження судді до США.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, у свою чергу, також поки що не видав наказ про відрядження судді.

На думку Віктора Пророка, він став жертвою «крайнього свавілля» та «дискримінації» зі сторони голів КЦС ВС та ВС.

Причина такого стану речей, за словами судді, полягає у тому, що він не є «лояльним» до керівництва Верховного Суду.

Також Віктор Пророк у Facebook додав, що за вісім років своєї діяльності на посаді судді Верховного Суду, це мало бути лише його друге закордонне відрядження.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», питання закордонних відряджень суддів Верховного Суду традиційно є непростим. Наприклад, за час повномасштабного вторгнення склалася ситуація, коли певні судді Верховного Суду регулярно здійснюють офіційні закордонні візити, тоді як інші судді практично не бувають у закордонних відрядженнях.

Зокрема, кожна закордонна поїздка суддів КЦС ВС, другого за чисельністю суду у складі ВС, є свого роду унікальною подією.

Автор: В’ячеслав Хрипун

