Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Суддя Верховного Суду поскаржився на керівництво Верховного Суду, яке не хоче відпускати його у відрядження до США

14:00, 16 вересня 2025
Віктор Пророк вважає, що голова Верховного Суду та голова Касаційного цивільного суду ВС ставляться до нього упереджено.
Суддя Верховного Суду поскаржився на керівництво Верховного Суду, яке не хоче відпускати його у відрядження до США
Судді Верховного Суду Костянтин Пільков та Віктор Пророк, джерело фото: асоціація «Добросуд»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Віктор Пророк 12 вересня 2025 року звернувся до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в його діяльність як судді.

Як зазначив Віктор Пророк, наприкінці вересня, разом з іншими суддями Верховного Суду, він планував здійснити візит до США, де протягом двох тижнів (з 27 вересня по 12 жовтня)  буде відбуватися освітній семінар, організаторами якого є Фонд Торгової палати США та освітній центр Presidential Precinct (США).

Віктор Пророк повідомив, що організатори освітньої програми самостійно відібрали трьох наступних суддів Верховного Суду для участі у програмі. Це судді:

Віктор Пророк – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Єгор Краснов – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Наталія Коваленко – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

За словами судді, 6 серпня начальник відділу міжнародно-правової взаємодії Верховного Суду від імені голови Верховного Суду Станіслава Кравченка підтвердила участь Віктора Пророка у вказаній освітній програмі.

Однак у подальшому виникли проблеми з виданням наказу про відрядження судді Віктора Пророка до США.  

А 8 вересня голова Касаційного цивільного суду ВС Борис Гулько повідомив Віктору Пророку, що не буде підписувати наказ про відрядження судді до США.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, у свою чергу, також поки що не видав наказ про відрядження судді.

На думку Віктора Пророка, він став жертвою «крайнього свавілля» та «дискримінації» зі сторони голів КЦС ВС та ВС.

Причина такого стану речей, за словами судді, полягає у тому, що він не є «лояльним» до керівництва Верховного Суду.

Також Віктор Пророк у Facebook додав, що за вісім років своєї діяльності на посаді судді Верховного Суду, це мало бути лише його друге закордонне відрядження.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», питання закордонних відряджень суддів Верховного Суду традиційно є непростим. Наприклад, за час повномасштабного вторгнення склалася ситуація, коли певні судді Верховного Суду регулярно здійснюють офіційні закордонні візити, тоді як інші судді практично не бувають у закордонних відрядженнях.

Зокрема,  кожна закордонна поїздка суддів КЦС ВС, другого за чисельністю суду у складі ВС, є свого роду унікальною подією. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Верховний Суд США відрядження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді