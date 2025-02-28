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Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках

10:59, 28 лютого 2025
З 2022 року по грудень 2024 року судді Верховного Суду здійснили 264 офіційні закордонні відрядження у 29 країн Європи, Північної Америки та Азії.
Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках
Візит суддів КГС ВС та народних депутатів до Великої Британії у квітні 2024 року, джерело фото Верховний Суд
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З початку повномасштабного вторгнення і станом на 31 грудня 2024 року судді Верховного Суду загалом здійснили 264 офіційні закордонні поїздки.

Відповідна інформація є у розпорядженні «Судово-юридичної газети». 

Офіційні візити здійснили 96 суддів з усіх касаційних судів у складі Верховного Суду (деякі судді вже звільнилися у відставку). Наразі, нагадаємо, у складі Верховного Суду є 151 суддя.

Протягом 2022 року судді усіх касаційних судів Верховного Суду, включно з суддями Великої Палати ВС та головою ВС, здійснили 43 закордонних відрядження.

У 2023 році кількість службових поїздок за кордон суттєво зросла – судді ВС побували у відрядженнях за кордоном 82 рази.

Однак рекорд був поставлений у 2024 році, коли судді ВС здійснили 139 закордонних візитів.

Зазначимо, що значна кількість суддів ВС, згідно з наявними даними, у 2022-2024 роках не були у закордонному відрядженні жодного разу. Це, наприклад, голова Касаційного цивільного суду у складі ВС Борис Гулько та Секретар Пленуму ВС Дмитро Луспеник.

Судді яких касаційних судів найчастіше були у відрядженнях за кордоном

Слід зазначити, що відрядження суддів касаційних судів Верховного Суду у 2022-2024 роках не були «рівномірними».

Більшість суддів ВС були у закордонних відрядженнях один, максимум, два рази за три роки, тоді як деякі їх колеги бувають у закордонних відрядженнях регулярно – 3-5 відряджень на рік.

У деяких касаційних судах виникли навіть свого роду «чемпіони» з кількості закордонних відряджень.

Наприклад, в цілому найбільшу кількість закордонних відряджень у Верховному Суді у 2022-2024 роках здійснила суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Надія Стефанів – 14.

У складі Касаційного господарського суду ВС найчастіше у закордонних відрядженнях у 2022-2024 роках перебувала суддя Олена Кібенко8 разів. 

А у складі Великої Палати ВС частіше за інших суддів у 2023-2024 роках у відрядження за кордон їздив суддя Касаційного господарського суду ВС Костянтин Пільков6 відряджень.

Загалом, картина відряджень суддів ВС по касаційних судах виглядає дещо дивно, адже, наприклад, якщо судді Великої Палати ВС їздять за кордон доволі регулярно, то кожна закордонна поїздка суддів КЦС ВС – другого за чисельністю суду у складі ВС, є свого роду унікальною подією. 

Судді Верховного Суду у 2022-2024 роках, без урахування голів ВС та заступника голови ВС, здійснили таку кількість поїздок:

судді Великої Палати ВС – здійснили 44 візити за кордон

судді ККС ВС – здійснили 86 закордонних відряджень

судді КАС ВС – 62 відрядження

судді КГС ВС – 37 відряджень

судді КЦС ВС – 16 відряджень

Які країни відвідували судді Верховного Суду

Більшість країн, які відвідували судді Верховного Суду у 2022-2024 роках – це країни Європейського Союзу.

Топ-10 країн, які відвідали судді ВС, виглядає наступним чином:

Польща – 80 поїздок суддів ВС

Франція – 24

США – 20

Литва – 20

Нідерланди – 19

ФРН – 18

Чехія – 16

Велика Британія – 10

Хорватія – 9

Естонія – 9

Всього судді ВС у 2022-2024 роках відвідали 29 країн Європи, Північної Америки та Східної Азії.

Хто був організатором поїздок суддів ВС за кордон

Ініціаторів та організаторів закордонних відряджень суддів Верховного Суду за кордон умовно можна поділити на кілька категорій:

міжнародні інституції (ООН, ЄБРР, ЄСПЛ, КМЄС, КРЄС, ОБСЄ, CEPEJ, Рада Європи)  

державні установи конкретних країн (міністерства юстиції, міністерства закордонних справ, Державний департамент США тощо)

суди іноземних країн (як правило, мова йде про верховні, вищі спеціалізовані та конституційні суди)

професійні юридичні асоціації (як правило, суддівські та адвокатські)

іноземні самоврядні суддівські організації (аналоги Ради суддів України)

іноземні громадські та правозахисні організації

іноземні вищі навчальні заклади

проекти іноземної технічної допомоги – USAID, Pravo-Justice (ЄС) тощо

Також певна кількість візитів відбулася за ініціативи української сторони, наприклад Національної школи суддів України, Кабінету міністрів, Міністерства юстиції.

Чому судді Верховного Суду їздили за кордон

Зрозуміти реальну практичну мету більшості закордонних відряджень судів ВС доволі непросто.

Окрім представницьких візитів голів ВС та заступника голови ВС, найбільш логічними також виглядають відрядження суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, які переважно стосувалися ознайомлення з практикою розслідування та розгляду справ пов’язаних з вчиненням воєнних злочинів та порушенням прав людини під час бойових дій.

Окремо слід відзначити регулярні візити за кордон українських представників Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ) та Консультативної ради європейських суддів (КРЄС).

Також судді різних касаційних судів ВС відвідали чималу кількість тематичних конференцій згідно до своєї спеціалізації.  

Втім, чималу кількість відряджень складають так звані «ознайомчі візити», «семінари», «робочі зустрічі», «участі у дискусіях».

Більшість візитів судді ВС здійснювали у складі груп або цілих делегацій, до яких входили представники різних українських судів та державних установ.

Деякі відрядження суддів ВС в цілому виглядають дещо дивно, адже судді різних касаційних судів відвідували навіть такі країни як Сінгапур, Японія, Південна Корея, Ірландія, Швейцарія.

Також помітно, що деякі з організаторів візитів суддів Верховного Суду намагалися запрошувати конкретних суддів ВС.

Наприклад, американські державні установи, професійні правничі асоціації та проект USAID у 2024 році приділили багато уваги суддям Касаційного господарського суду у складі ВС.

Крім того, американська сторона до відомих подій 2023 року чимало уваги приділяла вже колишньому голові ВС Всеволоду Князєву, який у лютому 2023 року навіть відвідав Національний молитовний сніданок у Вашингтоні.

Відрядження голів Верховного Суду та заступника голови ВС

В цілому очільники ВС у 2022 – 2024 роках здійснили 19 закордонних візитів.

Перша закордонна поїздка суддів Верховного Суду після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року – це візит тодішнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до Чехії, який тривав з 14 по 18 травня 2022 року.

В цілому Всеволод Князєв, як голова Верховного Суду, був у відрядженнях за кордоном вісім разів.

Це чотири відрядження у 2022 році (Франція, Канада, Чехія – двічі) та чотири відрядження у 2023 році (Франція, Велика Британія, США – двічі). 

Діючий голова Верховного Суду Станіслав Кравченко за цей час здійснив дві службові поїздки за кордон у 2023 році (Австрія, Бельгія) та п’ять у 2024 роціФранція, Латвія, Греція, Литва, ФРН.

Заступник голови ВС Олександр Мамалуй (обраний на посаду у жовтні 2023 року) здійснив у 2024 році чотири закордонні візити – Нідерланди, Франція, Литва, Польща.

Закордонні відрядження суддів Верховного Суду по роках

2022 рік

Всього 30 суддів Верховного Суду у 2022 році здійснили 43 закордонних відрядження.

У першій рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами за кордоном перебували наступні судді:

Велика Палата

Ірина Григор’єва – 2 відрядження (Чехія, Франція)

Леонід Лобойко – 2 (Нідерланди, Хорватія/Словенія)

Лариса Рогач2 (Естонія, Польща)

Володимир Британчук1 (Хорватія/Словенія)

Ігор Железний – 1 (Люксембург)

Галина Крет – 1 (Нідерланди)

Всього суддів ВП ВС здійснили у 2022 році 9 закордонних відряджень

Касаційний кримінальний суд ВС

Лев Кишакевич – 3 (Польща, Австрія – як голова Етичної ради, Хорватія/Словенія)

Надія Стефанів – 3 (Австрія, Румунія, Швеція)

Віктор Остапук2 (Естонія, Польща) 

Олександра Яновська2 (Мальта, Франція – як член Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, CEPEJ)

Валентина Щепоткіна – 1 (Люксембург)

Наталія Антонюк – 1 (Нідерланди)

Ольга Булейко – 1 (Нідерланди)

Аркадій Бущенко – 1 (Чехія)

Сергій Єремейчук – 1 (Польща)

Микола Мазур – 1 (Нідерланди)

Світлана Яковлєва1  (Нідерланди)

Загалом у 2022 році судді ККС ВС здійснили 17 закордонних візитів

Касаційний адміністративний суд ВС

Михайло Смокович, голова КАС ВС – 2 (Польща, ФРН)

Анна Бучик1 (Польща)

Альберт Єзеров1 (Швеція)

Андрій Рибачук1 (Польща)

Ян Берназюк1 (Естонія)

Тетяна Стрелець1 (Люксембург)

Всього 6 суддів КАС ВС у 2022 році здійснили 7 візитів

Касаційний цивільний суд ВС

Євген Петров1 (Естонія)

Ірина Воробйова1 (Люксембург)

Всього судді КЦС ВС у 2022 році здійснили 2 закордонних відрядження

Касаційний господарський суд ВС

Олена Кібенко1 (Естонія)

Єгор Краснов1 (Франція – як представник України у складі Консультативної ради європейських суддів – КРЄС)

Віталій Уркевич1 (Франція) 

Юрій Чумак1 (Люксембург)

Всього судді КГС ВС у 2022 році здійснили 4 закордонні візити

2023 рік  

Всього судді ВС у 2023 році здійснили 82 закордонні поїздки.

У другий рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами іноземні країни відвідали наступні судді.

Велика Палата Верховного Суду

Галина Крет3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Костянтин Пільков – 2 (Нідерланди, Польща)

Віталій Уркевич1 (США)

Леонід Лобойко 1 (Польща)

Дмитро Гудима1 (Австрія)

Олег Ткачук1 (Польща)

Всього 6 суддів ВП ВС у 2023 році здійснили 9 закордонних відряджень.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду

Надія Стефанів – 7 (США, Швеція, Нідерланди, Польща – 4 поїздки)

Олександра Яновська5 (США, Польща, Франція – 3 поїздки)

Наталія Марчук – 5 (США, Хорватія, Польща – 3 візити)

Микола Ковтунович3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Наталія Білик – 3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Микола Мазур3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Наталія Антонюк – 2 (Нідерланди, Ірландія/Велика Британія)

Лев Кишакевич2 (Польща – 2 поїздки)

Світлана Яковлєва – 2 (Польща – 2 візити)

Олександр Марчук (голова ККС ВС) – 1 (Хорватія)

Герман Анісімов1 (США)

Юрій Луганський1 (Польща)

В’ячеслав Наставний1 (Польща)

Аркадій Бущенко1 (Польща)

Віктор Остапук1 (Польща)

Загалом 15 суддів ККС ВС здійснили у 2023 році 38 поїздок

Касаційний адміністративний суд  у складі ВС

Олеся Радишевська – 3 (Велика Британія, Польща, ФРН)

Семен Стеценко1 (Велика Британія)

Сергій Уханенко1 (Литва)

Анатолій Рибачук1 (Литва)

В’ячеслав Хохуляк – 1 (ФРН)

Олександр Стародуб1 (ФРН)

Жанна Мельник-Томенко1 (ФРН)

Мирослава Білак1 (Латвія)

Наталія Коваленко1 (Латвія)

Олега Губська1 (Польща)

Анна Бучик1 (ФРН)

Надія Данилевич1 (Польща)

Всього 12 суддів КАС ВС здійснили 14 візитів

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Юлія Черняк1 (Нідерланди)

Євген Синельников1 (Сінгапур)

Ольга Ступак1 (Іспанія)

Василь Крат1 (Іспанія)

Таким чином, 4 суддів КЦС ВС здійснили чотири закордонні поїздки.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко – 3 (Велика Британія, Польща, Бельгія)

Ганна Вронська2 (Швейцарія, Франція)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Юрій Чумак1 (Франція)

Ірина Булгакова1 (Швейцарія)

Ігор Бенедисюк1 (Швейцарія)

Єгор Краснов1 (Франція, як представник України у КРЄС)

Іван Міщенко1 (Польща, як член Конкурсної комісії з добору членів ВККС)

Таким чином, у 2023 році 8 суддів КГС ВС здійснили 11 закордонних відряджень.

2024 рік

У 2024 рік судді Верховного Суду здійснили 139 закордонних візитів

Велика Палата Верховного Суду

Микола Мазур4 (США, Польща, Хорватія, Нідерланди)

Костянтин Пільков4 (Велика Британія, Ірландія, США, Південна Корея)

Віталій Уркевич3 (Угорщина, Франція, Фінляндія)

Ольга Ступак3 (Польща, Хорватія/Боснія і Герцеговина, Литва)

Ірина Воробйова3 (США, Польща – 2 візити)

Олександр Банасько2 (Польща – два візити)

Ольга Булейко2 (Нідерланди, США)

Лев Кишакевич1 (Нідерланди)

Олег Кривенда1 ( Польща)

Володимир Король1 (Польща)

Сергій Погрібний1 (ФРН)

Олег Ткачук1 (Велика Британія)

У 2024 році 12 суддів Великої Палати здійснили 26 візитів

Касаційний кримінальний суд у складі ВС

Надія Стефанів4 (Нідерланди, ФРН, Польща – два візити)

Микола Ковтунович3 (ФРН, Польща – 2 візити)

Світлана Яковлєва3 (Франція, Польща – 2 візити)

Олександра Яновська3 (ФРН, Франція – 2 візити)

Наталія Антонюк2 (ФРН, Японія)

Сергій Фомін2 (Нідерланди, Франція)

Наталія Білик - 2 (Польща, Франція)

Аркадій Бущенко1 (Естонія)

Станіслав Голубицький1 (Польща)

Олександр Ємець1 (Польща)

Сергій Єремейчук1 (ФРН)

Галина Крет1 (Польща)

Леонід Лобойко1 (Польща)

Юрій Луганський1 (Польща)

Алла Макаровець1 (Польща)

В’ячеслав Маринич1 (Польща)

Наталія Марчук1 (Чехія)

В’ячеслав Наставний1 (Польща)

Віктор Остапук1 (США)

Таким чином, 19 суддів ККС ВС здійснили 31 візит за кордон.

Касаційний адміністративний суд

Ян Берназюк – 3 (Польща, Литва, Франція)

Микола Гімон3 (Польща, Чехія, ФРН)

Мирослава Білак – 2 (Бельгія, Литва)

Наталія Блажівська2 (Чехія, Австрія)

Олена Губська2 (Польща, Литва)

Ігор Дашутін2 (Литва, Чехія)

Андрій Загороднюк2 (ФРН, США)

Ігор Олендер2 (Естонія, Чехія)

Валентина Юрченко2 (Нідерланди, Чехія)

Микола Яковенко2 (Литва, Чехія)

Олег Білоус – 1 (Чехія)

Михайло Смокович (голова КАС ВС) – 1 (Литва)

Людмила Бившева1 (Польща)

Анна Бучик1 (Литва)

Ірина Гончарова1 (США)

Ірина Желтобрюх1 (Чехія)

Наталія Коваленко1 (Литва)

Володимир Кравчук1 (Польща)

Вікторія Мацедонська1 (Литва)

Жанна Мельник-Томенко1 (Литва)

Олеся Радишевська1 (Польща)

Андрій Рибачук1 (США)

Володимир Соколов1 (Литва)

Семен Стеценко1 (Велика Британія)

Тетяна Стрелець1 (Франція/ФРН/Люксембург) 

Раїса Ханова1 (Чехія)

В’ячеслав Хохуляк1 (Чехія)

Василь Шарапа1 (Литва)

Олег Шишов1 (Литва)

Відтак, 29 суддів КАС ВС у 2024 році здійснили 41 закордонний візит.

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Марина Червинська – 2 (Польща, Хорватія/ Боснія і Герцеговина)

Василь Крат – 2 (Литва, Франція)

Юлія Черняк2 (Чехія, Бельгія)

Олена Білоконь – 1 (Польща)

Ірина Дундар1 (ФРН)

Павло Пархоменко1 (Литва)

Максим Тітов1 (Естонія)

У 2024 році 7 суддів КЦС здійснили 10 візитів в інші країни.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко4 (Велика Британія, Південна Корея, США – 2 візити)

Іван Міщенко3 (Велика Британія, США, Південна Корея)

Наталія Волковицька3 (Хорватія/ Боснія і Герцеговина, Польща – 2 відрядження)

Єгор Краснов3 ( Франція, Польща – 2 візити, як представник КРЄС та член РСУ)

Ігор Бенедисюк2 (Польща, Бельгія)

Сергій Могил2 (США, Польща)

Олексій Случ 1 (США)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Олександр Баранець1 (ФРН)

Валерій Картере1  (Польща)

Юрій Чумак1 (Естонія)

Загалом 11 суддів КГС ВС у 2024 році здійснили 22 офіційних закордонних поїздки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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