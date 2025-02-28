Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках

З 2022 року по грудень 2024 року судді Верховного Суду здійснили 264 офіційні закордонні відрядження у 29 країн Європи, Північної Америки та Азії.

Візит суддів КГС ВС та народних депутатів до Великої Британії у квітні 2024 року, джерело фото Верховний Суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку повномасштабного вторгнення і станом на 31 грудня 2024 року судді Верховного Суду загалом здійснили 264 офіційні закордонні поїздки.

Відповідна інформація є у розпорядженні «Судово-юридичної газети».

Офіційні візити здійснили 96 суддів з усіх касаційних судів у складі Верховного Суду (деякі судді вже звільнилися у відставку). Наразі, нагадаємо, у складі Верховного Суду є 151 суддя.

Протягом 2022 року судді усіх касаційних судів Верховного Суду, включно з суддями Великої Палати ВС та головою ВС, здійснили 43 закордонних відрядження.

У 2023 році кількість службових поїздок за кордон суттєво зросла – судді ВС побували у відрядженнях за кордоном 82 рази.

Однак рекорд був поставлений у 2024 році, коли судді ВС здійснили 139 закордонних візитів.

Зазначимо, що значна кількість суддів ВС, згідно з наявними даними, у 2022-2024 роках не були у закордонному відрядженні жодного разу. Це, наприклад, голова Касаційного цивільного суду у складі ВС Борис Гулько та Секретар Пленуму ВС Дмитро Луспеник.

Судді яких касаційних судів найчастіше були у відрядженнях за кордоном

Слід зазначити, що відрядження суддів касаційних судів Верховного Суду у 2022-2024 роках не були «рівномірними».

Більшість суддів ВС були у закордонних відрядженнях один, максимум, два рази за три роки, тоді як деякі їх колеги бувають у закордонних відрядженнях регулярно – 3-5 відряджень на рік.

У деяких касаційних судах виникли навіть свого роду «чемпіони» з кількості закордонних відряджень.

Наприклад, в цілому найбільшу кількість закордонних відряджень у Верховному Суді у 2022-2024 роках здійснила суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Надія Стефанів – 14.

У складі Касаційного господарського суду ВС найчастіше у закордонних відрядженнях у 2022-2024 роках перебувала суддя Олена Кібенко – 8 разів.

А у складі Великої Палати ВС частіше за інших суддів у 2023-2024 роках у відрядження за кордон їздив суддя Касаційного господарського суду ВС Костянтин Пільков – 6 відряджень.

Загалом, картина відряджень суддів ВС по касаційних судах виглядає дещо дивно, адже, наприклад, якщо судді Великої Палати ВС їздять за кордон доволі регулярно, то кожна закордонна поїздка суддів КЦС ВС – другого за чисельністю суду у складі ВС, є свого роду унікальною подією.

Судді Верховного Суду у 2022-2024 роках, без урахування голів ВС та заступника голови ВС, здійснили таку кількість поїздок:

судді Великої Палати ВС – здійснили 44 візити за кордон

судді ККС ВС – здійснили 86 закордонних відряджень

судді КАС ВС – 62 відрядження

судді КГС ВС – 37 відряджень

судді КЦС ВС – 16 відряджень

Які країни відвідували судді Верховного Суду

Більшість країн, які відвідували судді Верховного Суду у 2022-2024 роках – це країни Європейського Союзу.

Топ-10 країн, які відвідали судді ВС, виглядає наступним чином:

Польща – 80 поїздок суддів ВС

Франція – 24

США – 20

Литва – 20

Нідерланди – 19

ФРН – 18

Чехія – 16

Велика Британія – 10

Хорватія – 9

Естонія – 9

Всього судді ВС у 2022-2024 роках відвідали 29 країн Європи, Північної Америки та Східної Азії.

Хто був організатором поїздок суддів ВС за кордон

Ініціаторів та організаторів закордонних відряджень суддів Верховного Суду за кордон умовно можна поділити на кілька категорій:

міжнародні інституції (ООН, ЄБРР, ЄСПЛ, КМЄС, КРЄС, ОБСЄ, CEPEJ, Рада Європи)

державні установи конкретних країн (міністерства юстиції, міністерства закордонних справ, Державний департамент США тощо)

суди іноземних країн (як правило, мова йде про верховні, вищі спеціалізовані та конституційні суди)

професійні юридичні асоціації (як правило, суддівські та адвокатські)

іноземні самоврядні суддівські організації (аналоги Ради суддів України)

іноземні громадські та правозахисні організації

іноземні вищі навчальні заклади

проекти іноземної технічної допомоги – USAID, Pravo-Justice (ЄС) тощо

Також певна кількість візитів відбулася за ініціативи української сторони, наприклад Національної школи суддів України, Кабінету міністрів, Міністерства юстиції.

Чому судді Верховного Суду їздили за кордон

Зрозуміти реальну практичну мету більшості закордонних відряджень судів ВС доволі непросто.

Окрім представницьких візитів голів ВС та заступника голови ВС, найбільш логічними також виглядають відрядження суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, які переважно стосувалися ознайомлення з практикою розслідування та розгляду справ пов’язаних з вчиненням воєнних злочинів та порушенням прав людини під час бойових дій.

Окремо слід відзначити регулярні візити за кордон українських представників Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ) та Консультативної ради європейських суддів (КРЄС).

Також судді різних касаційних судів ВС відвідали чималу кількість тематичних конференцій згідно до своєї спеціалізації.

Втім, чималу кількість відряджень складають так звані «ознайомчі візити», «семінари», «робочі зустрічі», «участі у дискусіях».

Більшість візитів судді ВС здійснювали у складі груп або цілих делегацій, до яких входили представники різних українських судів та державних установ.

Деякі відрядження суддів ВС в цілому виглядають дещо дивно, адже судді різних касаційних судів відвідували навіть такі країни як Сінгапур, Японія, Південна Корея, Ірландія, Швейцарія.

Також помітно, що деякі з організаторів візитів суддів Верховного Суду намагалися запрошувати конкретних суддів ВС.

Наприклад, американські державні установи, професійні правничі асоціації та проект USAID у 2024 році приділили багато уваги суддям Касаційного господарського суду у складі ВС.

Крім того, американська сторона до відомих подій 2023 року чимало уваги приділяла вже колишньому голові ВС Всеволоду Князєву, який у лютому 2023 року навіть відвідав Національний молитовний сніданок у Вашингтоні.

Відрядження голів Верховного Суду та заступника голови ВС

В цілому очільники ВС у 2022 – 2024 роках здійснили 19 закордонних візитів.

Перша закордонна поїздка суддів Верховного Суду після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року – це візит тодішнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до Чехії, який тривав з 14 по 18 травня 2022 року.

В цілому Всеволод Князєв, як голова Верховного Суду, був у відрядженнях за кордоном вісім разів.

Це чотири відрядження у 2022 році (Франція, Канада, Чехія – двічі) та чотири відрядження у 2023 році (Франція, Велика Британія, США – двічі).

Діючий голова Верховного Суду Станіслав Кравченко за цей час здійснив дві службові поїздки за кордон у 2023 році (Австрія, Бельгія) та п’ять у 2024 році – Франція, Латвія, Греція, Литва, ФРН.

Заступник голови ВС Олександр Мамалуй (обраний на посаду у жовтні 2023 року) здійснив у 2024 році чотири закордонні візити – Нідерланди, Франція, Литва, Польща.

Закордонні відрядження суддів Верховного Суду по роках

2022 рік

Всього 30 суддів Верховного Суду у 2022 році здійснили 43 закордонних відрядження.

У першій рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами за кордоном перебували наступні судді:

Велика Палата

Ірина Григор’єва – 2 відрядження (Чехія, Франція)

Леонід Лобойко – 2 (Нідерланди, Хорватія/Словенія)

Лариса Рогач – 2 (Естонія, Польща)

Володимир Британчук – 1 (Хорватія/Словенія)

Ігор Железний – 1 (Люксембург)

Галина Крет – 1 (Нідерланди)

Всього суддів ВП ВС здійснили у 2022 році 9 закордонних відряджень

Касаційний кримінальний суд ВС

Лев Кишакевич – 3 (Польща, Австрія – як голова Етичної ради, Хорватія/Словенія)

Надія Стефанів – 3 (Австрія, Румунія, Швеція)

Віктор Остапук – 2 (Естонія, Польща)

Олександра Яновська – 2 (Мальта, Франція – як член Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, CEPEJ)

Валентина Щепоткіна – 1 (Люксембург)

Наталія Антонюк – 1 (Нідерланди)

Ольга Булейко – 1 (Нідерланди)

Аркадій Бущенко – 1 (Чехія)

Сергій Єремейчук – 1 (Польща)

Микола Мазур – 1 (Нідерланди)

Світлана Яковлєва –1 (Нідерланди)

Загалом у 2022 році судді ККС ВС здійснили 17 закордонних візитів

Касаційний адміністративний суд ВС

Михайло Смокович, голова КАС ВС – 2 (Польща, ФРН)

Анна Бучик – 1 (Польща)

Альберт Єзеров – 1 (Швеція)

Андрій Рибачук – 1 (Польща)

Ян Берназюк – 1 (Естонія)

Тетяна Стрелець – 1 (Люксембург)

Всього 6 суддів КАС ВС у 2022 році здійснили 7 візитів

Касаційний цивільний суд ВС

Євген Петров – 1 (Естонія)

Ірина Воробйова – 1 (Люксембург)

Всього судді КЦС ВС у 2022 році здійснили 2 закордонних відрядження

Касаційний господарський суд ВС

Олена Кібенко – 1 (Естонія)

Єгор Краснов – 1 (Франція – як представник України у складі Консультативної ради європейських суддів – КРЄС)

Віталій Уркевич – 1 (Франція)

Юрій Чумак – 1 (Люксембург)

Всього судді КГС ВС у 2022 році здійснили 4 закордонні візити

2023 рік

Всього судді ВС у 2023 році здійснили 82 закордонні поїздки.

У другий рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами іноземні країни відвідали наступні судді.

Велика Палата Верховного Суду

Галина Крет – 3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Костянтин Пільков – 2 (Нідерланди, Польща)

Віталій Уркевич – 1 (США)

Леонід Лобойко – 1 (Польща)

Дмитро Гудима – 1 (Австрія)

Олег Ткачук – 1 (Польща)

Всього 6 суддів ВП ВС у 2023 році здійснили 9 закордонних відряджень.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду

Надія Стефанів – 7 (США, Швеція, Нідерланди, Польща – 4 поїздки)

Олександра Яновська – 5 (США, Польща, Франція – 3 поїздки)

Наталія Марчук – 5 (США, Хорватія, Польща – 3 візити)

Микола Ковтунович – 3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Наталія Білик – 3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Микола Мазур – 3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Наталія Антонюк – 2 (Нідерланди, Ірландія/Велика Британія)

Лев Кишакевич – 2 (Польща – 2 поїздки)

Світлана Яковлєва – 2 (Польща – 2 візити)

Олександр Марчук (голова ККС ВС) – 1 (Хорватія)

Герман Анісімов – 1 (США)

Юрій Луганський – 1 (Польща)

В’ячеслав Наставний – 1 (Польща)

Аркадій Бущенко – 1 (Польща)

Віктор Остапук – 1 (Польща)

Загалом 15 суддів ККС ВС здійснили у 2023 році 38 поїздок

Касаційний адміністративний суд у складі ВС

Олеся Радишевська – 3 (Велика Британія, Польща, ФРН)

Семен Стеценко – 1 (Велика Британія)

Сергій Уханенко – 1 (Литва)

Анатолій Рибачук – 1 (Литва)

В’ячеслав Хохуляк – 1 (ФРН)

Олександр Стародуб – 1 (ФРН)

Жанна Мельник-Томенко – 1 (ФРН)

Мирослава Білак – 1 (Латвія)

Наталія Коваленко – 1 (Латвія)

Олега Губська – 1 (Польща)

Анна Бучик – 1 (ФРН)

Надія Данилевич – 1 (Польща)

Всього 12 суддів КАС ВС здійснили 14 візитів

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Юлія Черняк – 1 (Нідерланди)

Євген Синельников – 1 (Сінгапур)

Ольга Ступак – 1 (Іспанія)

Василь Крат – 1 (Іспанія)

Таким чином, 4 суддів КЦС ВС здійснили чотири закордонні поїздки.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко – 3 (Велика Британія, Польща, Бельгія)

Ганна Вронська – 2 (Швейцарія, Франція)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Юрій Чумак – 1 (Франція)

Ірина Булгакова – 1 (Швейцарія)

Ігор Бенедисюк – 1 (Швейцарія)

Єгор Краснов – 1 (Франція, як представник України у КРЄС)

Іван Міщенко – 1 (Польща, як член Конкурсної комісії з добору членів ВККС)

Таким чином, у 2023 році 8 суддів КГС ВС здійснили 11 закордонних відряджень.

2024 рік

У 2024 рік судді Верховного Суду здійснили 139 закордонних візитів

Велика Палата Верховного Суду

Микола Мазур – 4 (США, Польща, Хорватія, Нідерланди)

Костянтин Пільков – 4 (Велика Британія, Ірландія, США, Південна Корея)

Віталій Уркевич – 3 (Угорщина, Франція, Фінляндія)

Ольга Ступак – 3 (Польща, Хорватія/Боснія і Герцеговина, Литва)

Ірина Воробйова – 3 (США, Польща – 2 візити)

Олександр Банасько – 2 (Польща – два візити)

Ольга Булейко – 2 (Нідерланди, США)

Лев Кишакевич – 1 (Нідерланди)

Олег Кривенда – 1 ( Польща)

Володимир Король – 1 (Польща)

Сергій Погрібний – 1 (ФРН)

Олег Ткачук – 1 (Велика Британія)

У 2024 році 12 суддів Великої Палати здійснили 26 візитів

Касаційний кримінальний суд у складі ВС

Надія Стефанів – 4 (Нідерланди, ФРН, Польща – два візити)

Микола Ковтунович – 3 (ФРН, Польща – 2 візити)

Світлана Яковлєва – 3 (Франція, Польща – 2 візити)

Олександра Яновська – 3 (ФРН, Франція – 2 візити)

Наталія Антонюк – 2 (ФРН, Японія)

Сергій Фомін – 2 (Нідерланди, Франція)

Наталія Білик - 2 (Польща, Франція)

Аркадій Бущенко – 1 (Естонія)

Станіслав Голубицький – 1 (Польща)

Олександр Ємець – 1 (Польща)

Сергій Єремейчук – 1 (ФРН)

Галина Крет – 1 (Польща)

Леонід Лобойко – 1 (Польща)

Юрій Луганський – 1 (Польща)

Алла Макаровець – 1 (Польща)

В’ячеслав Маринич – 1 (Польща)

Наталія Марчук – 1 (Чехія)

В’ячеслав Наставний – 1 (Польща)

Віктор Остапук – 1 (США)

Таким чином, 19 суддів ККС ВС здійснили 31 візит за кордон.

Касаційний адміністративний суд

Ян Берназюк – 3 (Польща, Литва, Франція)

Микола Гімон – 3 (Польща, Чехія, ФРН)

Мирослава Білак – 2 (Бельгія, Литва)

Наталія Блажівська – 2 (Чехія, Австрія)

Олена Губська – 2 (Польща, Литва)

Ігор Дашутін – 2 (Литва, Чехія)

Андрій Загороднюк – 2 (ФРН, США)

Ігор Олендер – 2 (Естонія, Чехія)

Валентина Юрченко – 2 (Нідерланди, Чехія)

Микола Яковенко – 2 (Литва, Чехія)

Олег Білоус – 1 (Чехія)

Михайло Смокович (голова КАС ВС) – 1 (Литва)

Людмила Бившева – 1 (Польща)

Анна Бучик – 1 (Литва)

Ірина Гончарова – 1 (США)

Ірина Желтобрюх – 1 (Чехія)

Наталія Коваленко – 1 (Литва)

Володимир Кравчук – 1 (Польща)

Вікторія Мацедонська – 1 (Литва)

Жанна Мельник-Томенко – 1 (Литва)

Олеся Радишевська – 1 (Польща)

Андрій Рибачук – 1 (США)

Володимир Соколов – 1 (Литва)

Семен Стеценко – 1 (Велика Британія)

Тетяна Стрелець – 1 (Франція/ФРН/Люксембург)

Раїса Ханова – 1 (Чехія)

В’ячеслав Хохуляк – 1 (Чехія)

Василь Шарапа – 1 (Литва)

Олег Шишов – 1 (Литва)

Відтак, 29 суддів КАС ВС у 2024 році здійснили 41 закордонний візит.

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Марина Червинська – 2 (Польща, Хорватія/ Боснія і Герцеговина)

Василь Крат – 2 (Литва, Франція)

Юлія Черняк – 2 (Чехія, Бельгія)

Олена Білоконь – 1 (Польща)

Ірина Дундар – 1 (ФРН)

Павло Пархоменко – 1 (Литва)

Максим Тітов – 1 (Естонія)

У 2024 році 7 суддів КЦС здійснили 10 візитів в інші країни.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко – 4 (Велика Британія, Південна Корея, США – 2 візити)

Іван Міщенко – 3 (Велика Британія, США, Південна Корея)

Наталія Волковицька – 3 (Хорватія/ Боснія і Герцеговина, Польща – 2 відрядження)

Єгор Краснов – 3 ( Франція, Польща – 2 візити, як представник КРЄС та член РСУ)

Ігор Бенедисюк – 2 (Польща, Бельгія)

Сергій Могил – 2 (США, Польща)

Олексій Случ – 1 (США)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Олександр Баранець – 1 (ФРН)

Валерій Картере – 1 (Польща)

Юрій Чумак – 1 (Естонія)

Загалом 11 суддів КГС ВС у 2024 році здійснили 22 офіційних закордонних поїздки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.