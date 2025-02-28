Загранкомандировки судей Верховного Суда — кто, куда и когда ездил за границу в 2022-2024 годах

С 2022 года по декабрь 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных командировки в 29 стран Европы, Северной Америки и Азии.

Визит судей КХС ВС и народных депутатов в Великобританию в апреле 2024 года, источник фото Верховный Суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 31 декабря 2024 года судьи Верховного Суда совершили 264 официальных заграничных поездки.

Соответствующая информация оказалась в распоряжении «Судебно-юридической газеты».

Официальные визиты совершили 96 судей из всех кассационных судов в составе Верховного Суда (некоторые судьи уже уволились в отставку). На данный момент, напомним, в составе Верховного Суда есть 151 судья.

В течение 2022 года судьи всех кассационных судов Верховного Суда, включая судей Большой Палаты ВС и председателя ВС, осуществили 43 загранкомандировки.

В 2023 году количество служебных поездок за границу существенно возросло – судьи ВС побывали в командировках за границей 82 раза.

Однако рекорд был поставлен в 2024 году, когда судьи ВС совершили 139 зарубежных визитов.

Отметим, что значительное количество судей ВС, согласно имеющимся данным, в 2022-2024 годах не были в заграничных командировках ни разу. Это, например, председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Борис Гулько и секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник.

Судьи, каких именно кассационных судов чаще всего были в командировках за границей

Следует отметить, что командировки судей кассационных судов Верховного Суда в 2022-2024 годах не были «равномерными».

Большинство судей ВС были в загранкомандировках один, максимум, два раза за три года, тогда как некоторые их коллеги бывают в загранкомандировках регулярно – 3-5 командировок в год.

В некоторых кассационных судах возникли даже своего рода «чемпионы» по количеству загранкомандировок.

Например, в целом наибольшее количество загранкомандировок в Верховном Суде в 2022-2024 годах осуществила судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Надежда Стефанив – 14.

В составе Кассационного хозяйственного суда ВС чаще всего в заграничных командировках в 2022-2024 годах находилась судья Елена Кибенко – 8 раз.

А в составе Большой Палаты ВС чаще других судей в 2023-2024 годах в командировку за границу ездил судья Кассационного хозяйственного суда ВС Константин Пильков – 6 командировок.

В целом, картина командировок судей ВС по кассационным судам выглядит несколько странно, ведь, например, если судьи Большой Палаты ВС ездят за границу достаточно регулярно, то каждая заграничная поездка судей КГС ВС – второго по численности суда в составе ВС, является своего рода уникальным событием.

Судьи Верховного Суда в 2022-2024 годах, без учета председателей ВС и заместителя председателя ВС, совершили такое количество поездок:

судьи Большой Палаты ВС – совершили 44 визита за границу

судьи ККС ВС – осуществили 86 заграничных командировок

судьи КАС ВС – 62 командировки

судьи КХС ВС – 37 командировок

судьи КГС ВС – 16 командировок

Какие страны посещали судьи Верховного Суда

Большинство стран, которые посещали судьи Верховного Суда в 2022-2024 годах – это страны Европейского Союза.

Топ-10 стран, посетивших судьи ВС, выглядит следующим образом:

Польша – 80 поездок судей ВС

Франция – 24

США – 20

Литва – 20

Нидерланды – 19

ФРГ – 18

Чехия – 16

Великобритания – 10

Хорватия – 9

Эстония – 9

Всего судьи ВС в 2022-2024 годах посетили 29 стран Европы, Северной Америки и Восточной Азии.

Кто был организатором поездок судей ВС за границу

Инициаторов и организаторов заграничных командировок судей Верховного Суда за границу условно можно разделить на несколько категорий:

международные институции (ООН, ЕБРР, ЕСПЧ, КМЕС, КРЕС, ОБСЕ, CEPEJ, Совет Европы)

государственные учреждения конкретных стран (министерства юстиции, министерства иностранных дел, Государственный департамент США и т. п.)

суды зарубежных стран (как правило, речь идет о верховных, высших специализированных и конституционных судах)

профессиональные юридические ассоциации (как правило, судейские и адвокатские)

иностранные самоуправляемые судейские организации (аналоги Совета судей Украины)

иностранные общественные и правозащитные организации

иностранные высшие учебные заведения

проекты иностранной технической помощи – USAID, Pravo-Justice (ЕС) и т. д.

Также определенное количество визитов состоялось по инициативе украинской стороны, например, Национальной школы судей Украины, Кабинета министров, Министерства юстиции.

Почему судьи Верховного Суда ездили за границу

Понять реальную практическую цель большинства заграничных командировок судов ВС достаточно непросто.

Кроме представительских визитов председателей ВС и заместителя председателя ВС, наиболее логичными также выглядят командировки судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которые в основном касались ознакомления с практикой расследования и рассмотрения дел, связанных с совершением военных преступлений и нарушением прав человека во время боевых действий.

Отдельно следует отметить регулярные визиты за границу украинских представителей Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) и Консультативного совета европейских судей (КРЕС).

Также судьи разных кассационных судов ВС посетили большое количество тематических конференций согласно своей специализации.

Впрочем, немалое количество командировок составляют так называемые «ознакомительные визиты», «семинары», «рабочие встречи», «участия в дискуссиях».

Большинство визитов судьи ВС осуществляли в составе групп или целых делегаций, в которые входили представители разных украинских судов и государственных учреждений.

Некоторые командировки судей ВС в целом выглядят несколько странно, ведь судьи разных кассационных судов посещали даже такие страны как Сингапур, Япония, Южная Корея, Ирландия, Швейцария.

Также заметно, что некоторые организаторы визитов судей Верховного Суда пытались приглашать конкретных судей ВС.

Например, американские государственные учреждения, профессиональные юридические ассоциации и проект USAID в 2024 году уделяли много внимания судьям Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Кроме того, американская сторона до известных событий 2023 года немало внимания уделяла уже бывшему главе ВС Всеволоду Князеву, который в феврале 2023 года даже посетил Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне.

Командировки председателей Верховного Суда и заместителя председателя ВС

В целом руководители ВС в 2022-2024 годах совершили 19 зарубежных визитов.

Первая заграничная поездка судей Верховного Суда после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – это визит тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в Чехию, который длился с 14 по 18 мая 2022 года.

В общей сложности Всеволод Князев, как председатель Верховного Суда, был в командировках за границей восемь раз.

Это четыре командировки в 2022 году (Франция, Канада, Чехия – дважды) и четыре командировки в 2023 году (Франция, Великобритания, США – дважды).

Действующий председатель Верховного Суда Станислав Кравченко за это же время совершил две служебные поездки за границу в 2023 году (Австрия, Бельгия) и пять в 2024 году – Франция, Латвия, Греция, Литва, ФРГ.

Заместитель председателя ВС Александр Мамалуй (избран на должность в октябре 2023 года) совершил в 2024 году четыре заграничных визита – Нидерланды, Франция, Литва, Польша.

Заграничные командировки судей Верховного Суда по годам

2022 рік

Всього 30 суддів Верховного Суду у 2022 році здійснили 43 закордонних відрядження.

У першій рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами за кордоном перебували наступні судді:

Велика Палата

Ірина Григор’єва – 2 відрядження (Чехія, Франція)

Леонід Лобойко – 2 (Нідерланди, Хорватія/Словенія)

Лариса Рогач – 2 (Естонія, Польща)

Володимир Британчук – 1 (Хорватія/Словенія)

Ігор Железний – 1 (Люксембург)

Галина Крет – 1 (Нідерланди)

Всього суддів ВП ВС здійснили у 2022 році 9 закордонних відряджень

Касаційний кримінальний суд ВС

Лев Кишакевич – 3 (Польща, Австрія – як голова Етичної ради, Хорватія/Словенія)

Надія Стефанів – 3 (Австрія, Румунія, Швеція)

Віктор Остапук – 2 (Естонія, Польща)

Олександра Яновська – 2 (Мальта, Франція – як член Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, CEPEJ)

Валентина Щепоткіна – 1 (Люксембург)

Наталія Антонюк – 1 (Нідерланди)

Ольга Булейко – 1 (Нідерланди)

Аркадій Бущенко – 1 (Чехія)

Сергій Єремейчук – 1 (Польща)

Микола Мазур – 1 (Нідерланди)

Світлана Яковлєва –1 (Нідерланди)

Загалом у 2022 році судді ККС ВС здійснили 17 закордонних візитів

Касаційний адміністративний суд ВС

Михайло Смокович, голова КАС ВС – 2 (Польща, ФРН)

Анна Бучик – 1 (Польща)

Альберт Єзеров – 1 (Швеція)

Андрій Рибачук – 1 (Польща)

Ян Берназюк – 1 (Естонія)

Тетяна Стрелець – 1 (Люксембург)

Всього 6 суддів КАС ВС у 2022 році здійснили 7 візитів

Касаційний цивільний суд ВС

Євген Петров – 1 (Естонія)

Ірина Воробйова – 1 (Люксембург)

Всього судді КЦС ВС у 2022 році здійснили 2 закордонних відрядження

Касаційний господарський суд ВС

Олена Кібенко – 1 (Естонія)

Єгор Краснов – 1 (Франція – як представник України у складі Консультативної ради європейських суддів – КРЄС)

Віталій Уркевич – 1 (Франція)

Юрій Чумак – 1 (Люксембург)

Всього судді КГС ВС у 2022 році здійснили 4 закордонні візити

2023 рік

Всього судді ВС у 2023 році здійснили 82 закордонні поїздки.

У другий рік повномасштабного вторгнення на територію України, з офіційними візитами іноземні країни відвідали наступні судді.

Велика Палата Верховного Суду

Галина Крет – 3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Костянтин Пільков – 2 (Нідерланди, Польща)

Віталій Уркевич – 1 (США)

Леонід Лобойко – 1 (Польща)

Дмитро Гудима – 1 (Австрія)

Олег Ткачук – 1 (Польща)

Всього 6 суддів ВП ВС у 2023 році здійснили 9 закордонних відряджень.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду

Надія Стефанів – 7 (США, Швеція, Нідерланди, Польща – 4 поїздки)

Олександра Яновська – 5 (США, Польща, Франція – 3 поїздки)

Наталія Марчук – 5 (США, Хорватія, Польща – 3 візити)

Микола Ковтунович – 3 (усі три візити відбулися у Польщу)

Наталія Білик – 3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Микола Мазур – 3 (Нідерланди, Польща – 2 відрядження)

Наталія Антонюк – 2 (Нідерланди, Ірландія/Велика Британія)

Лев Кишакевич – 2 (Польща – 2 поїздки)

Світлана Яковлєва – 2 (Польща – 2 візити)

Олександр Марчук (голова ККС ВС) – 1 (Хорватія)

Герман Анісімов – 1 (США)

Юрій Луганський – 1 (Польща)

В’ячеслав Наставний – 1 (Польща)

Аркадій Бущенко – 1 (Польща)

Віктор Остапук – 1 (Польща)

Загалом 15 суддів ККС ВС здійснили у 2023 році 38 поїздок

Касаційний адміністративний суд у складі ВС

Олеся Радишевська – 3 (Велика Британія, Польща, ФРН)

Семен Стеценко – 1 (Велика Британія)

Сергій Уханенко – 1 (Литва)

Анатолій Рибачук – 1 (Литва)

В’ячеслав Хохуляк – 1 (ФРН)

Олександр Стародуб – 1 (ФРН)

Жанна Мельник-Томенко – 1 (ФРН)

Мирослава Білак – 1 (Латвія)

Наталія Коваленко – 1 (Латвія)

Олега Губська – 1 (Польща)

Анна Бучик – 1 (ФРН)

Надія Данилевич – 1 (Польща)

Всього 12 суддів КАС ВС здійснили 14 візитів

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Юлія Черняк – 1 (Нідерланди)

Євген Синельников – 1 (Сінгапур)

Ольга Ступак – 1 (Іспанія)

Василь Крат – 1 (Іспанія)

Таким чином, 4 суддів КЦС ВС здійснили чотири закордонні поїздки.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко – 3 (Велика Британія, Польща, Бельгія)

Ганна Вронська – 2 (Швейцарія, Франція)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Юрій Чумак – 1 (Франція)

Ірина Булгакова – 1 (Швейцарія)

Ігор Бенедисюк – 1 (Швейцарія)

Єгор Краснов – 1 (Франція, як представник України у КРЄС)

Іван Міщенко – 1 (Польща, як член Конкурсної комісії з добору членів ВККС)

Таким чином, у 2023 році 8 суддів КГС ВС здійснили 11 закордонних відряджень.

2024 рік

У 2024 рік судді Верховного Суду здійснили 139 закордонних візитів

Велика Палата Верховного Суду

Микола Мазур – 4 (США, Польща, Хорватія, Нідерланди)

Костянтин Пільков – 4 (Велика Британія, Ірландія, США, Південна Корея)

Віталій Уркевич – 3 (Угорщина, Франція, Фінляндія)

Ольга Ступак – 3 (Польща, Хорватія/Боснія і Герцеговина, Литва)

Ірина Воробйова – 3 (США, Польща – 2 візити)

Олександр Банасько – 2 (Польща – два візити)

Ольга Булейко – 2 (Нідерланди, США)

Лев Кишакевич – 1 (Нідерланди)

Олег Кривенда – 1 ( Польща)

Володимир Король – 1 (Польща)

Сергій Погрібний – 1 (ФРН)

Олег Ткачук – 1 (Велика Британія)

У 2024 році 12 суддів Великої Палати здійснили 26 візитів

Касаційний кримінальний суд у складі ВС

Надія Стефанів – 4 (Нідерланди, ФРН, Польща – два візити)

Микола Ковтунович – 3 (ФРН, Польща – 2 візити)

Світлана Яковлєва – 3 (Франція, Польща – 2 візити)

Олександра Яновська – 3 (ФРН, Франція – 2 візити)

Наталія Антонюк – 2 (ФРН, Японія)

Сергій Фомін – 2 (Нідерланди, Франція)

Наталія Білик - 2 (Польща, Франція)

Аркадій Бущенко – 1 (Естонія)

Станіслав Голубицький – 1 (Польща)

Олександр Ємець – 1 (Польща)

Сергій Єремейчук – 1 (ФРН)

Галина Крет – 1 (Польща)

Леонід Лобойко – 1 (Польща)

Юрій Луганський – 1 (Польща)

Алла Макаровець – 1 (Польща)

В’ячеслав Маринич – 1 (Польща)

Наталія Марчук – 1 (Чехія)

В’ячеслав Наставний – 1 (Польща)

Віктор Остапук – 1 (США)

Таким чином, 19 суддів ККС ВС здійснили 31 візит за кордон.

Касаційний адміністративний суд

Ян Берназюк – 3 (Польща, Литва, Франція)

Микола Гімон – 3 (Польща, Чехія, ФРН)

Мирослава Білак – 2 (Бельгія, Литва)

Наталія Блажівська – 2 (Чехія, Австрія)

Олена Губська – 2 (Польща, Литва)

Ігор Дашутін – 2 (Литва, Чехія)

Андрій Загороднюк – 2 (ФРН, США)

Ігор Олендер – 2 (Естонія, Чехія)

Валентина Юрченко – 2 (Нідерланди, Чехія)

Микола Яковенко – 2 (Литва, Чехія)

Олег Білоус – 1 (Чехія)

Михайло Смокович (голова КАС ВС) – 1 (Литва)

Людмила Бившева – 1 (Польща)

Анна Бучик – 1 (Литва)

Ірина Гончарова – 1 (США)

Ірина Желтобрюх – 1 (Чехія)

Наталія Коваленко – 1 (Литва)

Володимир Кравчук – 1 (Польща)

Вікторія Мацедонська – 1 (Литва)

Жанна Мельник-Томенко – 1 (Литва)

Олеся Радишевська – 1 (Польща)

Андрій Рибачук – 1 (США)

Володимир Соколов – 1 (Литва)

Семен Стеценко – 1 (Велика Британія)

Тетяна Стрелець – 1 (Франція/ФРН/Люксембург)

Раїса Ханова – 1 (Чехія)

В’ячеслав Хохуляк – 1 (Чехія)

Василь Шарапа – 1 (Литва)

Олег Шишов – 1 (Литва)

Відтак, 29 суддів КАС ВС у 2024 році здійснили 41 закордонний візит.

Касаційний цивільний суд у складі ВС

Марина Червинська – 2 (Польща, Хорватія/ Боснія і Герцеговина)

Василь Крат – 2 (Литва, Франція)

Юлія Черняк – 2 (Чехія, Бельгія)

Олена Білоконь – 1 (Польща)

Ірина Дундар – 1 (ФРН)

Павло Пархоменко – 1 (Литва)

Максим Тітов – 1 (Естонія)

У 2024 році 7 суддів КЦС здійснили 10 візитів в інші країни.

Касаційний господарський суд у складі ВС

Олена Кібенко – 4 (Велика Британія, Південна Корея, США – 2 візити)

Іван Міщенко – 3 (Велика Британія, США, Південна Корея)

Наталія Волковицька – 3 (Хорватія/ Боснія і Герцеговина, Польща – 2 відрядження)

Єгор Краснов – 3 ( Франція, Польща – 2 візити, як представник КРЄС та член РСУ)

Ігор Бенедисюк – 2 (Польща, Бельгія)

Сергій Могил – 2 (США, Польща)

Олексій Случ – 1 (США)

Лариса Рогач (голова КГС ВС) – 1 (Польща)

Олександр Баранець – 1 (ФРН)

Валерій Картере – 1 (Польща)

Юрій Чумак – 1 (Естонія)

Загалом 11 суддів КГС ВС у 2024 році здійснили 22 офіційних закордонних поїздки.

Автор: Вячеслав Хрипун