Дональд Трамп ожидает подписания соглашения о полезных ископаемых 28 февраля

Дональд Трамп ожидает подписать двустороннее соглашение о полезных ископаемых по приезде Владимира Зеленского в США.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский посетит Вашингтон, чтобы подписать соглашение о редкоземельных минералах.

«Президент Зеленский приедет ко мне утром в пятницу», - сказал Трамп. «И мы собираемся подписать действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что это действительно позволит нам попасть в эту страну и работать там».

Также он называл соглашение «защитой».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут соответствующую встречу.

Кроме того, стало известно, кто подпишет соглашение с США по поводу полезных ископаемых.