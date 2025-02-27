Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Украиной, прежде чем согласиться на миротворческие силы

Трамп отметил, что детали мирного соглашения должны быть согласованы до того, как в Украине появятся миротворческие силы.

Фото: Reuters

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Во время общения с журналистами Дональда Трампа спросили о переговорах о мире в Украине.

Он сказал журналистам, что «мы хорошо продвинулись в достижении мирного соглашения» и «что с Россией и Украиной были проведены «хорошие переговоры», добавляя, что Россия действует «очень хорошо». Об этом сообщает SkyNews.

Он также сказал, что соглашение должно быть согласовано до того, как в Украине появятся миротворческие силы, после того как Стармер ранее в этом месяце заявил, что он готов разместить британские войска в Украине, если будет достигнуто мирное соглашение.

«Обеспечить безопасность в Украине – это легкая часть, соглашение – сложная часть», – добавил Трамп.

Что касается соглашения о редкоземельных металлах, которое планируется подписать завтра с Владимиром Зеленским, Трамп заявил, что оно станет опорой для Украины.

Перед сегодняшней встречей с президентом США Стармер сказал, что только защита США может обеспечить долгосрочный мир в Украине.