НАТО готовит миллиардную помощь Украине, — генсек Альянса Рютте

После разговора с президентом США Дональдом Трампом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал миллиардные пакеты помощи и взносы в гарантии безопасности для Украины.
«США и НАТО становятся сильнее. Союзники НАТО быстро двигаются, чтобы больше инвестировать в оборону», - отметил Рютте в соцсети Х.
Он отметил, что уже объявлены значительные увеличения, и ожидаются новые.
«По Украине, союзники готовят миллиарды долларов дополнительной помощи и взносы в гарантии безопасности», - подытожил Рютте.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз и дальше будет поддерживать Украину и помогать ей обеспечить устойчивый и справедливый мир.
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