Судам предлагают запретить смягчать наказание или назначать испытательный срок за уклонение от мобилизации и незаконное переправление за границу – законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается запретить судам назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для уклонистов и лиц, которые способствовали незаконному пересечению границы.

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В Верховной Раде недовольны практикой судов, которые, учитывая различные обстоятельства, назначают более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком лицам, уклонившимся от мобилизации, а также тем, кто содействовал незаконному переправлению через государственную границу.

Так, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк зарегистрировал в парламенте законопроект №13014-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс.

В частности, депутат предлагает в статье 69 УК, которая в настоящее время позволяет судам назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, установить запрет на смягчение наказания. Согласно предложению, суд не сможет, даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств, которые существенно уменьшают степень тяжести преступления, с учетом личности виновного, назначать основное наказание ниже минимальной границы, установленной в санкции, или заменять его более мягким видом наказания, не указанным в санкции. Это правило будет применяться к статьям 332 УК (незаконное переправление лиц через государственную границу) и 336 УК (уклонение от призыва во время мобилизации).

Таким образом, суды не смогут учитывать обстоятельства для смягчения наказания уклонистам и лицам, содействовавшим незаконному пересечению границы.

Аналогичные дополнения предлагается внести в статью 75 УК, которая регулирует возможность освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Напомним, в настоящее время суд может принять решение об освобождении от наказания с испытанием, если придет к выводу, что осужденный может исправиться без реального отбывания наказания.

Законопроект 13014-1 предлагает запретить применение испытательного срока для уклонистов и лиц, способствовавших незаконному пересечению границы.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность по статье 332 УК.

Сейчас часть 1 статьи 332 УК предусматривает, что незаконное переправление лиц через государственную границу, организация такого переправления, руководство этими действиями или содействие им (советы, указания, предоставление средств или устранение препятствий) карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Депутат предлагает, чтобы те же действия, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывались лишением свободы от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

При этом Максим Павлюк предлагает уточнить, что под незаконным переправлением через государственную границу Украины следует понимать переправление лиц через границу:

любыми способами вне установленных пунктов пропуска;

в пунктах пропуска, но без соответствующих документов;

в пунктах пропуска, но по документам, содержащим недостоверные сведения о лице;

в пунктах пропуска, но без разрешения соответствующих органов власти.

Под пересечением государственной границы вне пунктов пропуска следует понимать, что лицо пересекает границу:

вне места расположения пункта пропуска;

вне специально определенного места в пункте пропуска;

в пункте пропуска, но в момент, когда он не функционировал.

В пояснении Максим Павлюк приводит ряд судебных решений, где при вынесении приговоров судьи смягчали наказание виновным, применяя нормы Уголовного кодекса, руководствуясь упомянутыми статьями 69 и 75 УК.

«Таким образом, смягчаются наказания, предусмотренные статьей 332 УК Украины, в виде штрафов, а также освобождаются от отбывания наказания с испытанием», — добавил депутат.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается со статьей 336 УК, касающейся уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Он подчеркнул, что «такая судебная практика создает негативную модель поведения среди подлежащих мобилизации лиц, военнослужащих и нивелирует принцип неизбежности справедливого наказания за правонарушения, связанные с уклонением от мобилизации и незаконным переправлением лиц через государственную границу Украины».

«Исходя из вышеизложенного, в процессе работы над законопроектом была достигнута единогласная позиция о необходимости внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, поскольку расхождения в судебной практике применения закона обосновывают необходимость разработки законопроекта о внесении таких изменений», — подытожил народный депутат.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в октябре 2024 года Верховная Рада приняла в качестве закона законопроект №12039, согласно которому обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить значительно меньший срок, либо вообще остаться на свободе с испытательным сроком.

Автор: Наталя Мамченко

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