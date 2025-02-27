Забронированные медийщики смогут уезжать за границу в служебные командировки, — Андрей Демченко

Сейчас многие представители медиа забронированы от мобилизации, и они могут пересекать границу в служебную командировку, если их туда направляет редакция.

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Забронированные от мобилизации представители медиа могут выезжать за границу в случае служебной командировки. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В частности, Демченко прокомментировал информацию о том, поступала ли в Госпогранслужбу информация, или указания от Министерства культуры и стратегических коммуникаций по приостановке выдачи писем содействия выезду художников и медийщиков за границу.

Мы не можем получать эти указания от Министерства культуры. Это решение Министерства культуры. И советую обратиться к ним, чем они аргументируют, что есть основание нормировать норму возможности пересечения границы для журналистов или художников», — отметил он.

Спикер ГНСУ добавил, что в настоящее время многие медийщики имеют бронь от мобилизации и могут пересекать границу для служебной командировки.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и медийщиков за границу. Это будет продолжаться до момента нормативно-правового урегулирования. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает определение четких требований для предоставления писем содействия на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Позже в Минкульте объяснили, откуда взялись письма в пограничную службу о выезде медийщиков и артистов.

Также Минкультуры направило в Госпогранслужбу 3 тыс. 724 письма о содействии во временном выезде за границу в 2023 году. В то же время ведомство заявило, что не учитывает нарушителей условий возвращения, но тогдашний и.о. о. министра культуры Ростислав Карандеев заявлял, что из-за границы не возвращается менее 1% деятелей культуры из тех, кому выдано разрешение на выезд.

В 2024 году Минкультуры 2,7 тыс. раз ходатайствовало перед Госпогранслужбой о пересечении границы военнообязанными.

В октябре 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу за разрешением от Минкультуры не возвращается.

Добавим, Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

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