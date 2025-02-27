ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила вопрос о командировке (временном переводе) одного судьи для осуществления правосудия в Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.
Рассмотрение вопроса будет проходить 26 марта 2025 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
електронна адреса: [email protected].
Час для особистого подання документів:
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
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