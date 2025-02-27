Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России

Президент США продлил еще на год некоторые санкции против России за агрессию против Украины.

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Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении РФ в связи с войной против Украины. Об этом заявили в Белом доме.

Соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.

«Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продолжаю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660»,- говорится в документе.

Приказ 13660 от 2014 вводит санкции против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Дональд Трамп предположил, что «в какой-то момент» США придется рассмотреть вопрос о снятии санкций с РФ. Однако он подчеркнул, что такой вопрос в Белом доме сейчас не обсуждается, а «любые санкции» против кого-либо отменять не собираются.

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