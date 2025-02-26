У США допустили «у певний момент» розгляд питання про зняття санкцій із РФ

Президент США Дональд Трамп вважає, що питання санкцій рано чи пізно потрібно буде розглянути, але зараз це питання не стоїть.

Джерело фото: Melina Mara-Pool / Getty Images

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Президент США Дональд Трамп припускає, що «у певний момент» США доведеться розглянути питання про зняття санкцій із Росії. Як сказав він журналістам у Білому домі з 25 на 26 лютого за київським часом, може прийти «певний момент», коли ці санкції, які запровадили США через агресію РФ, можна буде скасувати.

«Думаю, що у певний момент це буде», — сказав він на запитання щодо скасування санкцій проти РФ.

Однак, він наголосив, що таке питання у Білому домі зараз не обговорюється, а «будь-які санкції» проти будь-кого скасовувати не збираються.

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