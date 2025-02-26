В США допустили «в определенный момент» рассмотрение вопроса о снятии санкций с РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что вопрос о санкциях рано или поздно нужно будет рассмотреть, но сейчас этот вопрос не стоит.

Источник фото: Melina Mara-Pool / Getty Images

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Президент США Дональд Трамп предполагает, что «в определенный момент» США придется рассмотреть вопрос о снятии санкций с России.

Как сказал он журналистам в Белом доме с 25 на 26 февраля по киевскому времени, может прийти «определенный момент», когда эти санкции, введенные США из-за агрессии РФ, можно будет отменить.

«Думаю, что в какой-то момент это будет», — сказал он на вопрос об отмене санкций против РФ.

Однако он подчеркнул, что такой вопрос в Белом доме сейчас не обсуждается, а «любые санкции» против кого-либо отменять не собираются.

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