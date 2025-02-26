Трамп заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых даст Украине «право воевать дальше»

Дональд Трамп заявил, что Украина получит от соглашения о полезных ископаемых «право воевать дальше» и «много вооружений и военной техники».

Источник фото: Pool/AP

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит от соглашения о полезных ископаемых «право воевать дальше» и «много вооружений и военной техники». Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, что Украина получит от соглашения.

Трамп ответил: «350 миллиардов долларов и много оборудования, военной техники и право дальше воевать».

В то же время, по его словам, соглашение с Украиной якобы может быть «соглашением на триллион долларов».

Также он добавил, что США рассмотрят вопрос будущей безопасности Украины «позже».

«Я говорил об этом с Россией. Казалось, у них с этим не было проблем. Поэтому я думаю, что они понимают… как только мы это сделаем, они не вернутся», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в США в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения.

На вопрос журналистов, как долго Украина будет снабжена оборудованием и боеприпасами, Трамп отметил, что «это может продолжаться некоторое время».

«Возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией. Нам нужно договориться с Россией, иначе это будет продолжаться. …Но теперь мы вернем наши деньги в том или ином виде», - заявил он и указал, что за военную поддержку в будущем, в рамках мирного соглашения, будет в основном ответственная Европа.

Напомним, Кабинет Министров Украины 26 февраля может рекомендовать подписать соглашение о полезных ископаемых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых - заявила Ольга Стефанишина.

Кроме того, украинские военные могут заменить собой 65 тысяч военнослужащих США, которые расположены в ЕС. Кроме того, Европа может создать совместное предприятие с Украиной для разработки украинских ископаемых. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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