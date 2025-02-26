Украина и США согласовали условия – Кабмин может одобрить соглашение о полезных ископаемых 26 февраля

По информации медиа, Украина может подписать соглашение о полезных ископаемых в конце недели.

Источник фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Кабинет Министров Украины 26 февраля может рекомендовать подписать соглашение о полезных ископаемых, по словам людей, попросивших не называть их имена, пишет Bloomberg.

Как указывается, Президент Владимир Зеленский может 28 февраля отправиться в США для подписания соглашения.

«Я слышал, что он приедет в пятницу», – сказал глава США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете. «Конечно это хорошо для меня, если вы хотите, и он хотел бы подписать это вместе со мной. И я понимаю, что это великое дело».

25 февраля стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном условия соглашения о добыче полезных ископаемых. По данным медиа, США отказались от требований относительно права на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от эксплуатации этих ресурсов. Как пишет Bloomberg, рамочная сделка предусматривает создание совместного американо-украинского фонда для управления будущими доходами от о полезных ископаемых страны.

«Последняя версия соглашения все еще не содержит конкретных гарантий безопасности, говорят люди, хотя Украина рассматривает его как отправную точку для такой возможности. Это было ключевым приоритетом для Украины», – говорится в сообщении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», команды Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых - заявила Ольга Стефанишина.

Кроме того, украинские военные могут заменить собой 65 тысяч военнослужащих США, которые расположены в ЕС. Кроме того, Европа может создать совместное предприятие с Украиной для разработки украинских ископаемых. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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