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Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство за $5 млн

08:12, 26 февраля 2025
Богатые люди смогут купить аналог грин-карты за 5 млн долларов, рассказал Дональд Трамп.
Трамп заявил, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство за $5 млн
Источник фото: EFE
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США начнут продавать «золотые» ВНЖ за $5 миллионов через две недели. Новый тип виз США, по сути, станет премиум версией грин-карты. Действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос о том, позволят ли российским бизнесменам также претендовать на новый тип виз США, президент США Дональд Трамп заявил, что «возможно».

«Я знаю некоторых российских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов», - сказал он.

Министр торговли США Говард Латник пояснил, что кандидатам на эту визу потребуется проходить проверку.

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США Дональд Трамп

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