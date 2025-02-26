Трамп заявив, що США почнуть продавати «золоті» посвідки на проживання за $5 млн

Багаті люди зможуть купити аналог грін-карти за 5 млн доларів, розповів Дональд Трамп.

Джерело фото: EFE

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США почнуть продавати «золоті» ВНЖ за $5 мільйонів за два тижні. Новий тип віз США по суті стане преміум версією грін-карти. Діюча програма віз США EB-5 для закордонних інвесторів буде закрита, зазначив президент США Дональд Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи дозволять російським бізнесменам також претендувати на новий тип віз США, Дональд Трамп заявив, що «можливо».

«Я знаю деяких російських олігархів, дуже добрі люди. Можливо, вони не такі багаті, як раніше. Я думаю, вони зможуть дозволити собі 5 мільйонів доларів», – сказав він.

Міністр торгівлі США Говард Латник пояснив, що кандидатам на цю візу потрібно буде проходити перевірку.

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