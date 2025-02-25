Більше 13 тисяч українців намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією

За 2024 рік зафіксовано 6 298 випадків незаконного перетину кордону з Україною – більшість через небезпечні гори Марамуреш.

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У 2024 році зафіксовано 6 298 випадків незаконного перетину кордону між Україною та Румунією, в яких брали участь близько 13 тисяч українців. Більшість з них спробували перетнути кордон через важкодоступні ділянки гір Марамуреш, що становить небезпеку для їхнього життя, заявив керівник територіальної інспекції прикордонної поліції Сігету-Мармацієй, Флорін Коман.

За його словами, в останні три роки загинули 28 громадян України, намагаючись потрапити до Румунії, і ще 250 були врятовані гірськими рятувальниками та прикордонною поліцією. Особливо небезпечним є регіон гори Піп-Іван, де складні погодні умови і важкопрохідний рельєф створюють значні труднощі для перетину кордону.

За даними румунської прикордонної поліції, 2024 рік показав рекордне зростання кількості незаконних перетинів, що більш ніж утричі перевищує показники 2023 року. Всього з початку конфлікту в Україні на північному кордоні Румунії було виявлено понад 21 тисячу громадян України, які втекли від війни.

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